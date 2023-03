Flora Canto: “Il matrimonio è il giorno più bello per una donna, più del parto”

Flora Canto a Oggi è un altro giorno spiega perché il matrimonio è il giorno più bello, più della nascita dei figli

Flora Canto bellissima e simpaticissima come sempre torna ospite a Oggi è un altro giorno, racconta del matrimonio con Enrico Brignano: “Dovevamo chiudere un cerchio”. Dopo i figli era giusto sposarsi ma la verità è che per Flora Canto il giorno del matrimonio è stato il più bello della sua via, lo conferma a Serena Bortone che prima stenta a crederci ma poi deve rassegnarsi. Per Flora Canto è così, quello è stato davvero il sogno che attendeva si realizzasse. Brignano era più emozionato di lei, tutto è stato perfetto nonostante la pioggia del mattino e il non avere rispettato le tradizioni. Volevano dormire separati la notte precedente ma con due figli è impossibile. Nozze in una villa antica sul mare, molto suggestiva e già la location ha contribuito a rendere tutto magico.

“Ma è davvero il giorno più bello della vita una donna?” chiede la Bortone. “Sì, devo dire sì, il giorno più bello della mia vita perché nel mio nel mio caso c’era tutto, perché c’erano i figli, c’era la persona giusta, c’era il mare. Poi io mi sono divertita tantissimo”.

Enrico Brignano era più emozionato di lei perché è più grande d’età, perché è diventato papà a 50 anni. L’amore infinito per i figli quando nascono, Flora Canto ricorda la nascita di Martina e di Niccolò, ma il giorno più bello per lei non è stato quando è diventata mamma ma quando si è sposata. La sua spiegazione è semplice: “Quando ti sposi non c’è alcun dolore, non c’è il dolore dei punti, non c’è l’anestesia, c’è solo la gioia”. Flora Canto ha avuto due parti cesarei.

Ammette che tra i due è lei la più gelosa. Ammette che litigano molto perché hanno due caratteri molto forti, che se litigano in scena poi se lo portano a casa.

“Noi ci divertiamo tantissimo però ci sono dei ruoli, infatti a casa sono diversi cioè lui sul set comanda e io sto zitta e faccio quello che chiede lui che è il capocomico, però poi torniamo a casa…”. Ma Flora più che raccontare su cosa vince a casa ammette: “Perdo sempre sulla dieta perché tanto non io ci ho rinunciato e quindi alla fine mangia quello che gli pare però ma sul resto devo dire che siamo molto complici quindi alla fine non c’è chi vince”.