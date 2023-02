Flora Canto commossa dal regalo di Enrico Brignano per i suoi 40 anni

Flora Canto svela emozionata il regalo di Enrico Brignano per i suoi 40 anni

Flora Canto ha appena festeggiato i 40 anni e alla rivista Gente svela cosa le ha regalato Enrico Brignano. Sul suo profilo social Flora Canto aveva subito mostrato la festa di compleanno, un party bellissimo con tanti amici, anche vip, e le persone più care della sua famiglia. Tutto organizzato da suo marito ma la festa di compleanno non è stato l’unico regalo per i suoi 40 anni. L’attrice ha ricevuto una cosa che l’ha emozionata molto, che magari ad altre mogli non farebbe alcun effetto ma Flora conosce bene Brignano, sa che non si perde in certe attenzioni. Questa volta invece l’ha stupita, alla rivista di gossip racconta che ha fatto tutto da solo senza chiedere consigli, senza suggerimenti da parte delle amiche. Stanno insieme da 10 anni e se fino a poco tempo fa Enrico Brignano non pensava nemmeno al matrimonio adesso posano in quattro per la copertina di Gente.

Cosa ha regalato Enrico Brignano a Flora Canto per i suoi 40 anni?

Si sono sposati la scorsa estate, il 30 luglio, hanno due figli, Martina che ha 6 anni, Niccolò che ha solo 1 anno e mezzo. Sono una famiglia felice ma anche una famiglia come tante, con la gestione del lavoro, dei figli, dell’amore da proteggere sempre e da coltivare.

“Enrico è riuscito a sorprendermi: oltre alla festa, mi ha dato un pacchettino con un gioiello. Ha fatto tutto da solo, senza che io mi accorgessi di nulla. Mi sono commossa”, lo racconta Flora Canto nell’intervista, davvero emozionata. Brignano ha organizzato il suo party in un casale alle porte di Roma.

Flora racconta cosa ha pensato quando ha soffiato sulle candeline, si è emozionata anche in quel momento: “Tirando le somme mi sono accorta che i traguardi per me importanti li ho raggiunti: sono una moglie innamorata, sono madre di due bimbi sani e meravigliosi, ho un lavoro che amo. Questa sensazione di appagamento mi ha accompagnato col sorriso mentre soffiavo sulla torta piena di candeline. Certo, fossero state venti sarebbe stato meglio, ma va benissimo così”. Bella, brava e simpatica.