Flora Canto ha festeggiato i 40 anni con un party speciale

Un party dorato per Flora Canto che ha festeggiato i 40 anni, un compleanno importante

Una festa di compleanno speciale per Flora Canto che ha compiuto 40 anni. L’attrice ha scelto di festeggiare con un party speciale e ha scelto di indossare un abito dorato. Bellissima Flora Canto ma anche emozionata quando ha spento le candeline sperando che la canzone che tutti le stavano cantando finisse presto per non far scendere le lacrime. In quel momento Flora Canto ha visto tutti i suoi ospiti, quelli che ha voluto per il suo compleanno, per i suoi 40 anni. Le amiche più care, la famiglia, più di tutto Enrico Brignano che non l’ha lasciata un attimo e continuava ad ammirarla seguendola con lo sguardo. Tanti amici al party per il compleanno di Flora Canto ma scopriamo chi erano i vip presenti.

Al party per i 40 anni i Flora Canto le amiche più care sono vip

Flora Canto può vantarsi di avere tante amiche che sono anche sue colleghe, sono personaggi famosi. E’ lei che brillava più di tutte con il suo abito in paillettes dorate. Al centro della pista c’erano soprattutto loro, Flora Canto ed Enrico Brignano, si sono scatenati e si sono commossi. Per la festeggiata presenti tra i tanti anche Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Giorgio Panariello, Matilde Brandi con il nuovo compagno. Se qualcuno era assente è solo per impegni di lavoro perché non sono mancati i tantissimi auguri alla festeggiata, compresi quelli dell’amica del cuore, Tosca D’Aquino.

“Ha fatto pure due figli” ha esclamato Matilde Brandi mentre le scattava le foto alla festa. Bellissima davvero Flora Canto nel suo minidress dorato. E’ mamma di Martina che ha 6 anni e del piccolo Niccolò che a luglio compirà due anni. A luglio dell’anno scorso Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati, un sogno realizzato per l’attrice, un sogno ritrovato per l’attore. E’ in un locale di Roma che Flora Canto ha scelto di festeggiare il suo 40esimo compleanno, un party a cui si potranno ispirare in molti, niente di originalissimo, la torta che ricorda il numero degli anni di Flora, i palloncini rosa, la musica, i balli, un’ottima cena e le emozioni.