Enrico Brignano svela che in un video del matrimonio Flora Canto non trattiene l’emozione

Qual è il momento del matrimonio in cui Flora Canto non trattiene le lacrime vedendo Enrico Brignano?

Enrico Brignano come Flora Canto è ancora emozionato per il loro matrimonio celebrato il 30 luglio scorso ma ha un’immagine che non cancellerà mai dagli occhi e dalla mente. C’è stato un momento prima del sì che Flora Canto non ha trattenuto l’emozione, lo racconta Brignano trovando riscontro nei racconti di sua moglie. Quello è stato un momento di emozione fortissima per la sposa. Loro due sono sempre pronti alla battuta, insieme si prendono sempre in giro ma nella vita privata le emozioni e l’amore li avvolgono. E’ stato un matrimonio da favola quello di Flora Canto ed Enrico Brignano e i momenti speciali non sono mancati, quello che resta nel cuore dello sposo è davvero quello che racchiude tutta la loro storia.

Enrico Brignano svela il momento del matrimonio che non dimenticherà mai

Avrebbero dovuto sposarsi dopo la nascita di Martina, poi dopo i suoi primi passi, poi l’asilo ed è arrivato Niccolò. Una gioia immensa, la famiglia che non sapevano nemmeno di desiderare. Brignano racconta al quotidiano La Nazione che il giorno delle nozze Flora non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha visto lui che l’attendeva ma con in braccio il piccolo e la bambina al suo fianco.

“C’è un video in cui lei non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco” confida l’attore romano. In quel momento Flora ha visto non solo l’uomo che stava per sposare ma tutta la sua famiglia, i suoi figli con il papà, i suoi piccoli Martina e Niccolò con l’uomo della sua vita.

E’ un momento che lei aveva già raccontato ma è un attimo di vita che nessuno dei due potrà cancellare dal cuore. Un’emozione immensa che se possibile li unisce ancora di più ed è un ricordo che grazie ad un video avranno sempre.