Sonia Bruganelli grande assente al matrimonio di Flora Canto: “Non siamo più amiche”

Ogni tanto Sonia Bruganelli si lascia andare alle domande dei follower e questa vota su Instagram ha parlato anche della non più amicizia con Flora Canto. Erano molto legate, sono state amiche, erano spesso insieme ma al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano la Bruganelli non c’era. E’ da qui che nasce la domanda di una fan, di chi in passato le aveva viste insieme ed era apparsa strana l’assenza di Sonia alle recenti nozze. In più ci sono anche le recenti frecciate tra le due ma a tutto questo ha messo un punto la moglie di Paolo Bonolis. Sabato 30 luglio tutti si sono emozionati alle nozze dei due attori, la produttrice 48enne non era tra gli invitati, non ha vissuto niente del romantico sì e sembra non esserle mancato per niente.

Sonia Bruganelli e Flora Canto non sono più amiche

Mentre Sonia si prepara ad entrare di nuovo nello studio del GF Vip, questa volta accanto ad Orietta Berti, risponde sulla non più amicizia con Flora Canto. “Ma non sei più amica della flora Canto? Eravate spesso insieme…” la domanda della follower.

La risposta della Bruganelli va dritta al punto: “Sì è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più… le cose nella vita cambiano”. Questa l’unica spiegazione, semplicemente che le cose nella vita cambiano. Magari un giorno una delle due racconterà perché è finita la loro amicizia.

Molti ricorderanno anche la recente polemica tra le due, il botta e risposta iniziato dalla Bruganelli che nel rispondere a chi la criticava di prendere l’aereo privato ha citato indirettamente Flora Canto che pochi giorni prima era stata protagonista di una bruttissima avventura su un aereo di linea. Non era mancata la risposta dell’attrice verso l’ex amica: “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”.