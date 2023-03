Federico Nicotera ha fatto la sua scelta: dopo 7 mesi la decisione

Ultime news e anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne: Federico ha fatto la sua scelta dopo "soli" sette mesi di programma...Ecco chi è

E’ arrivato il momento! Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e alla fine, dopo ben 7 mesi di trono, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta! Ieri, erano arrivate notizie preoccupanti dallo studio di Canale 5, visto che non si era parlato del tronista. Molti hanno persino pensato che magari Federico, potesse aver scelto fuori dallo studio di Canale 5. E invece no! La scelta è stata registrata oggi dovrebbe andare in onda alla fine della prossima settimana. Sette mesi dopo, finalmente, si conclude questo trono che da tantissimo tempo tra l’altro, vede due sole corteggiatrici protagoniste, da un lato Carola, dall’altro Alice. Ma siete curiosi di scoprire dalle anticipazioni, chi ha scelto Federico? Il pubblico presente in studio ha spifferato il nome della corteggiatrice che diventerà la fidanzata di Federico…

Per voi quindi spoiler e anticipazioni: se non volete scoprire chi è stata la ragazza scelta da Federico, non andate avanti nella lettura.

Uomini e Donne anticipazioni: ecco chi è la scelta di Federico

Federico ha scelto Carola Carpanelli! Diciamo che era una scelta abbastanza scontata, nonostante l’ingegnere da mesi provi a deviare, a farci credere che provasse qualcosa anche per Alice. Che si fosse preso una schiuffia bella importante per Carola, era sotto gli occhi di tutti. Ha temporeggiato per due ragioni: la prima per comprendere se anche Carola fosse presa da lui, e infatti ha atteso fino a ricevere una lettera in cui la ragazza si è dichiarata, dicendo di amarlo. La seconda, per motivi ovviamente televisivi, visto che sappiamo bene che spesso ci sono dei tempi tecnici ( contro i quali però si può andare, come hanno fatto in tanti, ricordiamo ad esempio Andrea Cerioli che rinunciò persino alla festa in villa, alla prima serata di Canale 5 pur di lasciare il programma con la sua Arianna, compagna con la quale ancora oggi vive). Insomma volere è potere ma in fin dei conti, conta anche il risultato. Sono passati sette mesi, l’amore trionfa. E qualcosa ci dice che da questo trono, potrebbe uscire anche una nuova tronista. Ecco pensare che Alice possa essere adesso una delle protagoniste del trono classico sarebbe un po’ azzardato. Non perchè magari non avrebbe le carte in regola per esserlo ma perchè è innamorata di Federico, per cui iniziare un percorso così, di colpo, forse non è quello che farebbe al caso suo. Magari chissà, più avanti, magari a settembre, dopo una estate più serena, sempre che non trovi qualcuno di speciale fuori…Vedremo e se ci saranno delle novità anche da questa registrazione, ve le racconteremo !