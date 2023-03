La lettera di Carola a Federico: “E’ per questo che ti amo”

A Uomini e Donne la lettera di Carola a Federico: si dichiara e gli spiega perchè lo ama

Siamo vicini alla scelta, Federico è pronto a uscire da Uomini e Donne con una delle due ragazze che da mesi, sono rimaste nello studio per corteggiarlo e insieme a lui, hanno fatto un lungo percorso. Carola e Alice, si sono dichiarate entrambe a Federico e hanno parlato di sentimenti e di amore. Oggi Carola è esplosa in lacrime, dopo il ballo tra Federico e la sua “rivale”. Gianni ha fatto notare che questo è sintomo di amore e allora Maria De Filippi ha spiegato che anche Carola si è dichiarata a Federico, con una lettera, solo che ha chiesto alla redazione di non leggere il contenuto, pubblicamente. Maria ha voluto però farlo sapere a tutti e Carola quindi ha detto a Maria che poteva far vedere la lettera. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che il fatto di non esprimersi o di non piangere, non significa non provare un sentimento.

La lettera di Carola per Federico

Nella sua lettera Carola ha spiegato di esserci chiesta mille volte che cosa sia l’amore, con la speranza che potesse avere qualcosa di speciale come l’amore provato dalla sua famiglia. Si è interrogata in questo percorso sul significato dell’amore, su quello che lei prova per le amiche, su quello che prova per Federico. E alla fine ha provato a descrivere la sua idea di amore, quello che si è resa conto di provare per il tronista. “Penso anche che l’amore sia una persona che ti fa andare fuori di testa e di fa tremare le gambe” ha scritto Carola nella sua lettera, una persona che ti rende irrazionale e che ti fa fare cose che non faresti mai. Cerca Carola una persona che le faccia battere il cuore, che la rende totalmente vulnerabile, un amore che a quanto pare ha trovato in Federico. “L’amore è quando sudi o quando ti agiti senza motivo, quando non vedi nient’altro” ha scritto Carola parlando anche di mani che si intrecciano e di cuore che batte. “L’amore è quando ti senti mancare la terra sotto ai piedi, l’amore è quel piccolo secondo in cui ti vengono gli occhi lucidi, l’amore è quando sorridi prima di un bacio, l’amore è soprattutto quando vengo a dirti che non ti voglio ma in realtà ti voglio tantissimo ma non so bene che fare, allora faccio cavolate che quelle mi vedono bene, per questo ti amo…” ha scritto Carola nella sua lettera chiamando Federico Fefè, perchè lei ama le cose non banali.