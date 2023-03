Alessandro Cattelan e Lino Guanciale nella casa del GF VIP formato fantasmi e il video è virale

Lino Guanciale e Alessandro Cattelan entrano nella casa del GF VIP formato fantasma

Stasera C’è Cattelan è un programmino di quelli che meriterebbero davvero più spettatori davanti alla tv. Ma va bene così perchè per noi altri, che dopo le 23 cerchiamo qualcosa da vedere in tv, il programma di Alessandro Cattelan è perfetto. Pillole di saggezza, sano divertimento, interviste più serie. C’è un po’ di tutto, che era poi quello che avremmo voluto vedere in prime time, peccato che si sia cercato di snaturare qualcosa, e di allungarla. Basta un’oretta di sano intrattenimento per portare a casa un prodotto che funziona e piace. Un prodotto di alto livello, come se ne vedono pochi in tv e su Rai 2. Nella serata di ieri poi, Cattelan si è ritrovato in tendenza, grazie a un video geniale, che lo ha visto protagonista insieme a Lino Guanciale. Prendendo un po’ per i fondelli l’attore, che in una fiction parla con i fantasmi dei cadaveri ( Il commissario Riccardi) in un’altra è lui stesso il fantasma ( La porta rossa), Cattelan ha spiegato che insieme hanno scritto una nuova serie che andrà in onda su Rai 2 nella quale entrambi, saranno due fantasmi. E una delle scene, è stata girata nella casa del Grande Fratello VIP!

La fiction finta di Cattelan e Guanciale e il GF VIP

Il racconto di Cattelan, nella puntata di Stasera c’è Cattelan del 7 marzo è iniziato così: “Questa è una storia all’interno della quale lui ha molta esperienza rispetto a me. Sì, è un fantasma con una porta rossa. Questo fantasma è alla ricerca di una casa da infestare e viene aiutato da un agente immobiliare che è anche lui uno spettro.“ Chiaro il riferimento alla porta rossa del Grande Fratello…

“Devo dire che è stato bello lavorarci, un po’ faticoso però devo dire. Abbiamo fatto un lavoro sul linguaggio faticoso. Tutti pensano che i fantasmi facciano ‘buu’. In realtà i fantasmi allungano solo le u con un vibrato particolare. Quindi è stata una fatica ma ce l’abbiamo fatta. Adesso vi facciamo vedere alcune scene in anteprima di ‘Fantasmi‘” ha detto Cattelan che poi ha mostrato il video, diventato virale, in pochi minuti.

#donnalisi #nikiters #oriele Cattelan ha appena detto che se gli fate finire l’#StaseraCeCattelan ogni sera in tendenza alla fine del gf li ospita tutti mi racc !pic.twitter.com/le6qzmfpGQ March 7, 2023

I due fantasmi erano nel giardino della casa, dopo aver mostrato l’entrata, quella famosa porta rossa del GF VIP: “Ti sembra di averla già vista? Questa a dire il vero è una casa in condivisione. Ed è una casa in cui ci sono coinquilini famosissimi. I nomi? Pensi che qui ci abitano Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria. Insomma gente… Poi c’è stata Nicole Murgia, Sarah Altobello. L’ho convinta, la prende? Allora faccia una firmettina qui. E’ stato davvero facile. Noi non vendiamo incubi, ma solide realtà“