“Fai schifo come donna” le parole di Tina Cipollari contro Aurora indignano il pubblico di U&D

Le parole di Tina Cipollari sono durissime e vanno ancora una volta contro Aurora: il pubblico però attacca l'opinionista

Quale sia stato il motivo che ha spinto Aurora Tropea a tornare nello studio di Uomini e Donne resterà per noi un grande mistero. Per mesi e mesi è stata al centro di polemiche, una volta uscita ha speso parole non molto carine nei confronti degli opinionisti del programma ( che comunque avevano detto su di lei la qualunque) ed è ritornato nello stesso posto in cui le era stato detto di tutto. Il bello è che abbiamo ricominciato proprio da dove avevamo lasciato. Pioggia di insulti, fucili spianati ( metaforicamente parlando). Contro Aurora è iniziata da subito la guerra. E se la sacra reda aveva i suoi motivi per invitarla, ben sapendo quello che si sarebbe scatenato, la decisione di Aurora di accettare, è quasi totalmente incomprensibile. Oggi è stata al centro di una discussione finita nel peggiore dei modi, con le parole al veleno di Tina Cipollari che senza dubbio, ha esagerato. “Mi fai schifo come donna” ha detto Tina, per poi correggere il tiro e dire che il suo carattere le fa schifo. Ma ha aggiunto anche altro: “Io ti detesto” ha detto l’opinionista di Uomini e Donne. Il pubblico ovviamente non ha apprezzato e i commenti negativi non sono mancati.

“Aurora non convince molto neanche me ed effettivamente il fatto che sia tornata mi sembra un po’ strano. Però è un po’ troppo esagerato tutto sto accanimento anche perché non ha fatto niente. In questo caso ha ragione Gianni se fa qualcosa l’attacco se non fa niente non è che l’attacco a priori” ha scritto una spettatrice sui social. “Io non capisco come Aurora possa tornare in quella trasmissione sapendo che viene attaccata in quel modo ma io non sarei mai e poi mai ritornata” ha scritto un’altra spettatrice. Non finisce qui, c’è anche chi pensa cose ancora più gravi: “Gianni e Tina siete proprio piccoli piccoli, non perdete un attimo per attaccare Aurora. Ma che caxxo vi ha fatto?Voi siete i classici bulli,mi sembra la stiate bullizzando. Siete proprio tristi tristi. E vi pagano pure per essere così?“.

Ma c’è anche qualcuno che prende le difese di Tina e spiega: “Su Aurora ha ragione Tina. Comunque se l’essere umano viene trattato con gentilezza dà gentilezza, un minimo di sforzo per riuscire a capirci tutti insieme ci vorrebbe . Amano tanto gli animali perché non amano contraddittorio e c’è qualcuno che li adora senza contestazione“.