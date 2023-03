Che smacco Riccardo: Silvio a 71 anni lo asfalta nella sfilata di U&D

Silvio assoluto protagonista della sfilata di oggi di Uomini e Donne stupisce tutti con il suo incredibile fisico a 71 anni batte anche Riccardo

Quante ore si rinchiuderà in palestra Riccardo dopo aver perso nella sfilata di oggi di Uomini e Donne? Si scherza ovviamente ma conoscendo il grado di permalosità del buon Riccardo, possiamo davvero immaginare che non abbia preso benissimo il quarto posto arrivato nella sfilata che il pubblico di Uomini e Donne ha visto il 9 marzo 2023 su Canale 5. Riccardo è arrivato in passerella sfoggiando un mantello che nascondeva la sorpresa. Maschera da tiger mane e poi ecco gli addominali scolpiti e un fisico da urlo. Peccato però che non sia bastato. Nonostante i voti molto alti, c’è chi ha fatto meglio di lui. Ben tre persone, e tra queste, il neo arrivato Silvio, il corteggiatore tutto pepe di Gemma Galgani che per la sfilata, ha messo in mostra un aspetto che in pochi avevano notato. Eccolo in canottiera, felpa e pantaloni sportivi sulla passerella di Uomini e Donne: quasi tutti dieci per lui e un secondo posto che lascia le signore molto soddisfatte dopo quello che hanno visto, meno certo, il Guarnieri che pensava, con i suoi pettorali in bella mostra, di mettere tutti d’accordo e invece…Silvio ha fatto meglio e meglio di lui hanno fatto anche Alessio, che si è piazzato dal terzo posto, con il suo pianoforte e i guantoni da boxe, e anche Armando, che senza mostrare neppure un angolino del suo corpo, ma solo la sua anima ( per chi ci ha creduto chiaramente) si è piazzato al primo posto della classifica con quasi tutti dieci e un solo voto insufficiente.

La sfilata di Uomini e Donne e il secondo posto di Silvio

Ha stupito tutti il secondo posto di Silvio, perchè se è vero che il corteggiatore si era presentato a Gemma per la sua sfacciataggine e il suo modo di porsi sicuro e concreto, nessuno si aspettava che sotto la giacca si nascondesse quel fisico. E invece…Ecco che i dieci fioccano per Silvio che alla sua prima sfilata conquista il secondo posto. Ovviamente a gradire è stata soprattutto Gemma Galgani, che sta uscendo con Silvio, anche se come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, la dama sarà presto sconvolta da una richiesta che la scioccherà.