Gemma Galgani sconvolta dalla richiesta shock del suo corteggiatore: dopo i piedi le ascelle

Gemma Galgani è rimasta scioccata da una richiesta fatta da Silvio che l'ha lasciata letteralmente senza parole...Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne

E’ stata registrata ieri a Roma, dopo la pausa, una nuova puntata di Uomini e Donne e ovviamente abbiamo ritrovato tutti i protagonisti del trono over. Anche Gemma Galgani che in questo periodo ha continuato a uscire con Silvio, il cavaliere che avevamo conosciuto prima di San Valentino…Silvio si era detto particolarmente interessato a Gemma per la sua bellezza, per i suoi modi di fare, per il suo fascino, perchè portava le scarpe con il tacco senza calze…Diciamo pure che l’antifona era abbastanza chiara, per cui quello che è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne non ci stupisce molto. Le anticipazioni infatti, rivelano che Gemma Galgani avrebbe deciso di prendersi una pausa da questo corteggiamento, perchè si è fatto un po’ troppo spinto, anche per lei che di solito, non si tira di certo indietro, anzi cerca sempre corteggiatori interessati a tutte le sue doti…Ma qual è stata la richiesta così forte da parte di Silvio? Una vera e propria richiesta shock…Li avevamo lasciati mentre Gemma e Silvio raccontavano dei loro massaggi ai piedi mentre erano al ristorante e adesso invece, li ritroviamo in altro modo….Vi riveliamo che questa situazione, come potrete immaginare, porterà non poche critiche per la Galgani, ancora una volta nel mirino di Gianni e Tina Cipollari. Ma torniamo a Silvio e alla sua richiesta imbarazzante…

Gemma Galgani e la richiesta che non può accettare

Gemma in realtà non vorrebbe chiudere questa conoscenza perchè è interessata a Silvio e percepisce da parte sua lo stesso interesse. Però ci sono delle cose che non vanno bene. La Galgani ha spiegato che Silvio usa un linguaggio molto colorito e fa delle richieste che non si sente lei, di accettare. Ad esempio, come trapelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Silvio avrebbe chiesto a Gemma di leccargli le ascelle. Ora immaginerete bene che questo momento sarà particolarmente esilarante, per cui non vediamo l’ora di ascoltare l’intero racconto di Gemma. Le puntate registrate tra ieri e oggi andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 per cui non ci sarà da attendere moltissimo…

Non ci resta che aspettare la puntata per ascoltare nel dettaglio questo racconto che a quanto pare ha lasciato tutti senza parole…