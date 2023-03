Francesco Arca, la sua fragilità e l’aiuto che sta ricevendo dalla mental coach

Francesco Arca a Oggi è un altro giorno confida le sue fragilità. Ha avuto bisogno di chiedere aiuto a una mental coach

Francesco Arca ospite a Oggi è un altro giorno; domenica prossima vedremo la quarta puntata di Resta con me dove Francesco Arca è il vice questore aggiunto Alessandro Scudieri. “Hai detto a Vanity Fair ‘ho lavorato molto sulle mie fragilità per tirare fuori le sue, quelle del vice questore, ed è stato un po’ terapeutico. Sono sincero perché la cosa più difficile al giorno d’oggi è quella di aprirsi, di raccontarsi, di essere delle persone vulnerabili’. Raccontami una tua fragilità che hai trasferito catarticamente sul vice questore” inizia subito con una domanda tosta Serena Bortone. Francesco Arca non è impreparato, pronto ad aprirsi. “Ma magari ce ne fosse solo una perché ce ne sono tante e il problema è stato proprio riuscire a tirarle fuori. E’ per questo che ho detto che è stato un po’ terapeutico perché lavorare sulle mie fragilità mi ha permesso di capire meglio questo personaggio che era un po’ un giocattolo rotto. Era un uomo che era nel momento più bello della sua vita e gli crolla tutto addosso per un suo sbaglio e per redimersi fa un suo percorso interiore. Quindi le mie fragilità mi hanno permesso come ho detto di entrarci meglio”.

Francesco Arca ha chiesto aiuto a una mental coach

Sono percorsi che incontrano sempre di più l’apertura delle persone, anche nel parlarne. Francesco Arca spiega che ha avuto bisogno di chiedere aiuto: “Mi ha aiutato una persona, una signora che mi ha aiutato nel percorso. Io ho parlato con lei che è riuscita a sbloccarmi e sto continuando a farlo. Le devo moltissimo non è una terapeuta ma è una mental coach”.

E’ un percorso che l’attore sta proseguendo, è importante, si sente più forte. Spiega che dopo la pandemia quella pesantezza che avvertiva sulle spalle era aumentata: “Ho dovuto prenderla subito per le corna”.

Fuori dal set ha tante passioni, impegni che lo rendono felice, più di tutto stare con i suoi figli. Li porta in montagna, in campagna. Ammette che Sanremo non si è divertito, questo sorprende la Bortone. Era bloccato, sudava e Mario, il ragazzino che recita con lui in Resta con me, gli ha detto “Ma ci abbiamo messo mesi e mesi per fare la fiction e adesso hai paura per pochi minuti sul palco di Sanremo?”. Quelle parole lo hanno aiutato.