Si chiude oggi C’è posta per te: l’arrivederci di Maria e due grandi ospiti

Questa sera ultima puntata di C'è posta per te: ecco che cosa vedremo l'11 marzo 2023 su Canale 5

Ultima puntata questa sera di C’è posta per te: da sabato prossimo infatti sarà ancora Maria de Filippi la regina del sabato sera ma non con il programma delle buste aperte o chiuse. Dal 18 marzo infatti andrà in onda in prima serata al sabato il serale di Amici. Ma oggi, 11 marzo 2023, Maria saluta il pubblico che ama C’è posta per te che in questa edizione, bisogna ammetterlo, è stato meno affettuoso del passato. Se C’è posta per te nel 2022 veniva visto da una media ben superiore ai 5 milioni di spettatori, l’edizione del 2023 che si conclude oggi, porterà a casa numeri ben diversi. E la media badate bene, non è stata rovinata solo dalla scelta dell’azienda di mandare in onda il programma anche nella settimana di Sanremo, il sabato contro la finalissima. C’è posta per te quest’anno non ha avuto lo stesso appeal delle passate edizioni, forse perchè dopo due anni di reclusione e di vita in casa, i telespettatori al sabato sera hanno preferito tornare a uscire di casa e magari recuperare poi le storie di C’è posta per te on line. Veniamo da due anni e mezzo di pandemia e davvero, fare confronti con le precedenti edizioni non è facile, ma quest’anno qualcosa, a C’è posta per te, è mancato. Si chiude comunque, con ottimi numeri, visto che C’è posta per te insieme a Tu si que vales, resta uno dei programmi più visti della prima serata di Canale 5.

Ultima puntata di C’è posta per te: gli ospiti di Maria de Filippi

Per l’ultima puntata di C’è posta per te, Maria avrà un super big, un grandissimo ospite, e poi un caro amico. Non sappiamo se queste storie siano state registrate di recente ma sicuramente lo scopriremo anche da come Maria de Filippi si emozionerà nel corso della serata. Per questa ultima puntata la conduttrice ha voluto al suo fianco Marco Mengoni, il vincitore del festival di Sanremo e poi un grande amico, Gerry Scotti. Le emozioni non mancheranno di certo per il gran finale di C’è posta per te. L’appuntamento come sempre è per le 21,30 di oggi, su Canale 5.