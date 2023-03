Stasera tutto è possibile lunedì 13 marzo puntata dedicata al cinema: STEP si gira

Non potevano mancare le anticipazioni per la prossima puntata di Stasera tutto è possibile: ecco che cosa accadrà il 13 marzo

E’ uno dei programmi preferiti dal pubblico di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Il pubblico ne apprezza il divertimento e la leggerezza e chi cerca un show per passare una serata in modo spensierato, ormai da tempo sceglie Stefano de Martino e il suo STEP. E si torna in onda lunedì 13 marzo, in prima serata su Rai 2, con una puntata speciale. Il quinto appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino sarà dedicato al cinema. Pronti per scoprire che cosa vedremo e chi ci sarà nella nuova puntata del programma di Rai 2? Vediamo insieme tutte le anticipazioni in attesa di ridere e divertirci con tutti gli ospiti di Stefano de Martino.

Stasera tutto è possibile si va in scena con Step si gira: le anticipazioni

“Step si gira” è il titolo della quinta puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino, sarà dedicata al cinema. Tra gli ospiti di lunedì 13 marzo, in prima serata su Rai 2, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Sandra Milo e, per la prima volta, Federica Sciarelli, Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni. Sandra Milo e Federica Sciarelli insieme sono una coppia super scoppiettante che regalerà immaginiamo, grandi soddisfazioni al conduttore.

Tra i giochi della serata ci saranno: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallinae le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l’unica regola della serata: divertirsi.

Oltre 1,3 milioni di persone seguono con piacere il programma di Rai 2 nonostante la concorrenza che c’è al lunedì sera. Un buon riscontro per il prime time della seconda rete Rai che ha deciso di affidare a Stefano De Martino un numero di puntate maggiore del suo show. Appuntamento quindi a lunedì sera con questa nuova puntata di STEP.