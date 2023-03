Ugur Gunes a Verissimo: le cicatrici sul corpo e la povertà vissuta

Ugur Gunes a Verissimo si racconta, si emoziona, dal successo di Terra Amara al passato

Ugur Gunes ospite oggi 11marzo 2023 a Verissimo è l’attore di Terra Amara, protagonista maschile della soap turca nel ruolo di Ylmaz. Il pubblico italiano è pazzo di lui e Silvia Toffanin oggi lo ospita nel suo studio per la gioia di chi segue Terra Amara. Ma chi è Ugur Gunes? Si emoziona per il video che Verissimo regala ogni volta agli ospiti e racconta dell’amore, dell’infanzia, della sua famiglia. Ha vissuto alti e bassi da giovanissimo con i suoi genitori, anche momenti di povertà e difficoltà. “Abbiamo avuto dei momenti molto difficili posso dire che ho vissuto tutto e non ho assolutamente rimpianti perché quello che sono diventato oggi è grazie alle esperienze fatte in quegli anni e sono orgoglioso di questo, di come ho vissuto da bambino; mi ha dato una maturità che mi fa stare lontano dalla presunzione. Non ho un grande rapporto con i soldi, sono solo un mezzo materiale, perciò posso dire di essere orgoglioso di me stesso. Ringrazio per la vita che mi è stata concessa, per tutto quello che ho, ringrazio veramente tanto i miei genitori”. Ugur Gunes dimostra tutta la sua semplicità, stupito da tanto affetto e dalle tante fan.

Ugur Gunes e Verissimo

Non è fidanzato, altra gioia per le fan italiane, Ugur Gunes è single: “Lo sono da tanto tempo e non ho una vita sentimentale turbolenta anzi non ce l’ho per niente, non una fidanzata, niente zero” si imbarazza per un attimo, è un argomento molto privato.

Silvia Toffanin passa ad Ugur bambino e lui rive adi essere pieno di cicatrici: “Ero un bimbo bravo, ero molto vivace da bambino e si vede eh, infatti ho tante cicatrici sul corpo. Mia madre mi raccoglieva sempre da terra poi crescendo mi sono calmato e ho raggiunto una maturità ora sono una persona molto tranquilla rispetto alla mia infanzia”.

Il suo grazie è ancora una volta alla mamma e al papà: “Mia madre e mio padre hanno sempre voluto che io fossi libero di fare le mie scelte. Devo essere sincero, quando ho scelto di diventare attore loro erano contrari, loro non volevano che diventassi un attore ma volevano che mi occupassi di altro. Io ho avuto il coraggio di fare delle scelte e mi sono impegnato molto e adesso anche loro sono orgogliosi di me per quello che sono riuscito a fare”.