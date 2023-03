Giorgia e l’amore per Emanuel Lo: “Io ogni tanto lo rimprovero”

Giorgia a Verissimo parla del compagno, di Emanuel Lo, di ciò che le manca

Giorgia a Verissimo nella puntata del 12 marzo 2013 ha parlato anche della sua vita privata, del compagno, Emanuel Lo, del figlio Samuel, nato nel 2010 e che adesso è in fase preadolescenza. Quando Giorgia ed Emanuel Lo, che tutti conoscono anche attraverso Amici, si sono conosciuti lei aveva 31 anni e lui 23. Una differenza d’età che alla cantante pesava, aveva dei pregiudizi, lui all’inizio le aveva fatto credere di essere più grande. Invece sono 20 anni che stanno insieme, la paura di Giorgia era quella che lui prima o poi la lasciasse e invece si sbagliava. Il loro amore vola sempre alto ma con la quotidianità tutto si complica, la vita che corre in fretta e spesso non hanno tempo per loro due. “Lui è bravo, è stato ed è un papà bravissimo da quando è nato Samuel, veramente un papà eccezionale, super presente super, attento. Infatti, io ogni tanto mi sono pure lamentata perché ho detto ‘vabbè sei tutto sul figlio ma io sto qua’”. Scherza Giorgia ma non troppo.

Giorgia a Verissimo

“Però è un papà veramente eccezionale” ripete. Quando invece conta gli anni che stanno insieme fa sorridere tutti: “Ci siamo sbagliati, l’anno scorso abbiamo festeggiato i vent’anni ma erano 19 e già da questo capisci il livello di esaurimento. Poi un giorno ho contato e dico guarda che non sono 20 sono 19… Eravamo giovanissimi, io ero una ragazza e lui era ragazzino perché comunque abbiamo questi 8 anni di differenza perciò lui ne aveva 23 e io ne avevo 31 però lui mi ha mentito, mi mentì, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto… ‘tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha lasciato”.

Il compagno di Giorgia appare forzuto e invece lei rivela: “Lo vedi così tutto forzuto però invece è molto sensibile, è uno che si mette sempre in discussione e quindi è un po’ il contrario di quello che sembra perché sembra uno tutto forte, tutto deciso e no non mi fa ballare perché poi la vita prende il ritmo e quindi ti svegli porti il ragazzo a scuola, ognuno fa la sua attività, c’è da fare quello, quell’altro, organizzare, fare e poi la sera… Io ogni tanto lo rimprovero perché non mi ha insegnato neanche a fare il passo di Michael Jackson, lui ovviamente è un ballerino eccezionale, ma io l’ho dovuto imparare da sola”.