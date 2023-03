E’ il compleanno di Carlo Conti: sorpresa di Antonella Clerici e dedica della moglie

Oggi è il compleanno di Carlo Conti; Antonella Clerici non lo dimentica e la moglie gli scrive una dedica meravigliosa

E’ il compleanno di Carlo Conti e prima della sorpresa in tv di Antonella Clerici c’è la dedica di Francesca Vaccaro. La moglie di Carlo Conti ha scritto sui social una meravigliosa dedica d’amore. La Vaccaro riprende un po’ la dedica di Gianni Morandi a sua moglie Anna, la frase diventata famosa anche a Sanremo 2023. “13 marzo: Auguri amore mio! Ti risposerei 1000 volte!”scrive Francesca da sempre innamoratissima di Carlo. “Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia vita, la mia gioia, il mio angelo! Ti amo …. Sempre e per sempre! Tua Francesca” una dedica dolcissima che si aggiunge a tutte le altre che puntuali arrivano in giorni speciali la coppia. Nessuna festa di compleanno organizzata oggi da Carlo Conti per il suo compleanno. Sarà una giornata rilassante ed è ad Antonella Clerici che racconta cosa farà questa sera.

Quanti anni compie oggi Carlo Conti?

Carlo Conti compie 62 anni, portati benissimo. In collegamento con Antonella Clerici, con lo studio di E’ sempre mezzogiorno, è la conduttrice che crede di fargli una sorpresa ma in realtà il suo fratellone è in attesa, pronto come sempre nell’angolo di casa che mostra sempre nei suoi collegamenti.

500 puntate oggi per E’ sempre mezzogiorno e la Clerici è felice perché anche per la prima puntata c’era il suo migliore amico a farle gli auguri. Una coincidenza che emoziona Antonella che ripete ancora una volta che Carlo Conti è il suo migliore amico, che le manca, non vede l’ora di abbracciarlo. Si promettono sempre di incontrarsi a Firenze ma sono due anni che non si vedono, sono lontani, mentre prima erano vicini di studio.

Oggi per il conduttore sarà una giornata tranquilla, si sta riposando, ha accompagnato Matteo a scuola e questa sera festeggerà con una cenetta con sua moglie Francesca e con il piccolo. Niente altro che una bellissima serata in famiglia.

I progetti per il lavoro invece lo porteranno dopo il David di Donatello alla gioia di poter tornare in tv con I migliori anni; sono previste quattro puntate; è su questo che Carlo Conti si sta concentrando in questo periodo. Quindi, un regalo per lui ma anche per il pubblico che lo segue sempre cin grande affetto con le sue ormai storiche trasmissioni piene di musica e allegria.