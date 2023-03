Clementino: “Il mio più grande nemico sono stato io” e pensa ai genitori

A Oggi è un altro giorno Clementino parla degli errori del passato e dei genitori che l'hanno sempre perdonato

Clementino ospite a Oggi è un altro giorno ha portato come sempre tutta la sua coinvolgente energia ma anche la sensibilità che svela sempre. Non dice mai a se stesso che è bravo: “Io sono molto autocritico, non mi piace mai niente di quello che faccio perché sono sempre insoddisfatto. La mia manager dice che io devo essere un pochino anche grato di tutto quello che ho e invece molte volte trovo sempre il pelo nell’uovo”. A Serena Bortone Clementino spiega: “Io pensa che scrivo 50 o 60 canzoni all’anno perché devo trovare sempre la canzone perfetta e non ci arrivo mai, cioè ci arrivo ma non son contento mai”. Entra in studio la sorella di Clementino, canta lirica, è bravissima, lui è così orgoglioso di Milly che insegna e fa tanto altro nella vita. E’ come sempre un vulcano in piena esplosione, poi si commuove, guarda le foto dei genitori e racconta del passato, degli errori commessi, i tanti guai.

Clementino a Oggi è un altro giorno

“Non mi hanno lasciato mai solo i miei genitori, mai e io mi sono comportato male tante volte ma loro con la pazienza mi hanno sempre perdonato. Io spero veramente alla fine di tutta la storia di arrivare ad un punto che loro siano fieri di me”. Sa che fieri di lui lo sono già ma pensa al passato.

“Però è difficile con tanti guai che uno ha fatto nella vita quindi ci vuole un pochino di tempo. Però io sono felice perché papà mi ha insegnato tantissime cose e anche mia mamma mi ha insegnato tantissime cose, cioè sia nell’arte che nella vita. Papà mi ha insegnato a non esagerare e questa è proprio una frase che io ho stampata in fronte ma puntualmente io esageravo. Io sono un Sagittario ascendente Sagittario ma voglio trovare un po’ di tranquillità nella mia vita, tranquillità proprio anche nel mio modo di essere. Cioè riuscire ad essere una bomba ad orologeria quando sono davanti alle telecamere però nella vita normale vorrei essere un po’ più pantofolaio, vorrei essere più uno che sta sul divano a guardare le serie televisive e magari e non che devo sempre fare qualcosa. Molte volte ho sempre ingannato il tempo vuoto invece di riposarmi, respirare, concentrarmi sempre, così e quindi per questa cosa un pochino io ci ho sofferto”.

“Il mio più grande nemico sono stato io” questa la frase che si legge in sovraimpressione durante l’intervista di Clementino a Oggi è un altro giorno. E’ passato tanto tempo, si va avanti, la sua umiltà lo riporta sempre agli errori, alle volte che, come dice lui, si è comportato male.