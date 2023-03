Inarrestabile Mirko il campione di Don’t Forget The Lyrics: le sa proprio tutte

Successo incredibile per Mirko il campione di Don't Forget The Lyrics che fino a questo momento ha vinto quasi 25 mila euro, le sa tutte

Un’altra puntata vicina ai 700mila spettatori quella di Don’t Forget The Lyrics ieri sul Nove. E un’altra serata da incorniciare per il campione Mirko. Questa volta non ha portato a casa il montepremi da 5000 euro ma ha fatto sognare il pubblico cantando ben 100 parole nella sfida con il suo rivale sulle note di Spaccacuore. Record su record per il meccanico toscano che sta conquistando l’affetto del pubblico, con la sua bravura. Una grande passione per la musica, quella di Mirko Castrucci, che con il suo accento toscano ha già fatto impazzire il pubblico dimostrandosi ogni sera più bravo. Non c’è decennio che possa temere: le sa davvero tutte. Conosce le canzoni del passato grazie ai viaggi fatti in macchina con i suoi genitori che avevano una grande passione per la musica italiana. Ma si sa muovere anche tra gli anni 90 e 2000. E due giorni fa ha dimostrato di essere uno dei migliori passati nello studio del Nove, portandosi a casa il montepremi sulle note di Maracaibo, che tutti balliamo si, ma conosciamo davvero il testo di questo brano? Mirko Castrucci si e continua a scalare il suo record: in attesa di abbracciare il suo piccolo Santiago, il figlio che lui e la sua compagna aspettano, sta già preparando per il bambino un bel gruzzoletto. Oltre 20 mila euro, senza fare i conti in tasca, dovrebbero essere 24 mila euro i soldi che Mirko ha conquistato nelle sue partecipazioni a Don’t Forget The Lyrics, uno dei migliori risultati per il programma del Nove.

Chi è Mirko il super campione di Don’t Forget the Lyrics

Mirko è sbarcato sul Nove, a pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2023 del programma . Dal primo marzo, ogni sera batte i suoi rivali, non senza difficoltà perchè di grandi avversari, ne sono passati. Originario di Campo Bisenzio, vive a Prato e fa il metalmeccanico: si è presentato al gioco in cui bisogna cimentarsi con la musica italiana, senza scordarsi una sola parola, accompagnato dal suo migliore amico, Giuseppe Madeo, detto Beppe, che lui definisce “socio”, sebbene facciamo lavori completamente diversi. Socio di mille avventure, come hanno già raccontato e sua spalla anche nel gioco finale. Mirko ha conquistato anche Marco e Antonella, che lo reputano un fenomeno. Meno bravo con l’intonazione ma ci sta. Nel programma non si deve cantare bene, vince chi le sa tutte e ricorda tutte le parole. E Mirko in questo, è davvero un numero 1.