Amici 22 puntata speciale “Verso il serale”: Uomini e Donne non va in onda

Uomini e Donne non andrà in onda il 17 marzo: vedremo infatti una puntata speciale di Amici 22, verso il serale...

Piccolo cambio di palinsesto il 17 marzo 2023. Nel pomeriggio di domani su Canale 5 non andrà in onda Uomini e Donne. La settimana si è quindi conclusa con la scelta di Federico Nicotera e oggi si registrerà invece la puntata del serale di Amici 22 che andrà poi in onda sabato sera. In attesa di questo appuntamento speciale con il talent di Maria de Filippi, al debutto al posto di C’è posta per te in prime time, il pubblico che ama Amici, potrà seguire un appuntamento speciale. Il 17 marzo 2023 infatti andrà in onda Amici-Verso il serale. Non sappiamo ancora di che cosa si parlerà, visto che in questi giorni abbiamo visto la presentazione delle squadre nel day time, le novità nella casetta, i commenti dei prof sui vari allievi. E poi ancora le prove, i guanti di sfida e le parole di tutti i ragazzi in vista della prima serata di Amici 22. Cosa dobbiamo aspettarci da questa puntata speciale di Amici? Difficile a dirsi ma probabilmente ci saranno dei contributi che ci permetteranno di conoscere un po’ meglio i ragazzi e le ragazze, in vista dell’appuntamento del sabato sera.

Amici 22-Verso il serale prende il posto di Uomini e Donne

Probabilmente Maria si aspettava di arrivare a questa fase dell’anno con un numero maggiore di puntate di Uomini e Donne registrate per potersi concentrare su Amici e sul serale, che le porta via sempre molto tempo. E invece come tutti sappiamo la conduttrice ha lavorato di meno rispetto al solito, per ovvi motivi. E magari ha bisogno di riprendere il fiato tra una registrazione e l’altra. Forse anche per questo è stato deciso, considerata anche una puntata in meno alla domenica di Amici, di dare spazio a tutti i ragazzi anche al pomeriggio, facendo saltare Uomini e Donne.

Domani quindi Uomini e Donne non andrà in onda. E dopo lo speciale di Amici 22 ci sarà anche il classico day time. Per cui quasi due ore in compagnia di ballerini, ballerine e cantanti del talent di Canale 5.