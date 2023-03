Federica Panicucci lascia Mattino 5 News a giugno? L’indiscrezione di Dandolo

Secondo le indiscrezioni che arrivano da Oggi, Federica Panicucci sarebbe pronta a lasciare Mattino 5 News

Non è la prima volta che si parla del futuro lavorativo di Federica Panicucci e di un suo possibile addio a Mattino Cinque News. I motivi sono sotto gli occhi di tutti: soldi e ridimensionamento. Mediaset lavora in questa ottica ormai da anni, e se hai un programma che va forte anche solo con un giornalista che guadagna un quinto di quello che può guadagnare la Panicucci, è chiaro, che la strada porta verso un addio. Francesco Vecchi ha già dimostrato di fare ottimi ascolti anche senza la seconda parte di Mattino 5 News condotta da Federica Panicucci. Il pubblico ama il programma in generale. Gli ascolti sono andati bene nel periodo di Natale, quando la Panicucci si è dedicata ad altro, per quasi un mese di assenza dal mattino di Canale 5. Ed erano andati bene anche a giugno scorso, quando Francesco Vecchi aveva condotto in solitaria il programma del mattino di Canale 5 per tutto il mese. Insomma, perchè sprecare dei soldi, quando un giornalista, risorsa interna della rete, può garantire lo stesso risultato?

Oggi si torna a parlare del possibile addio di Federica Panicucci a Mattino 5 News dopo un rumor lanciato da Alberto Dandolo sulla rivista Oggi.

Federica Panicucci lascia per sempre Mattino 5 News?

Secondo il giornalista, questa sarebbe l‘ultima stagione di Federica Panicucci al timone di Mattino 5 News. Per la conduttrice non mancherebbero però gli impegni: si starebbe pensando a lei come volto di un nuovo programma del prime time di Italia 1, anche in un’ottica di rilancio della rete. Cosa che però succederà anche quest’anno, visto che proprio tra qualche giorno tornerà su Italia 1 Back to school affidato proprio dalla Panicucci. Dandolo dunque si chiede: una promozione o una retrocessione? Una bella domanda alla quale al momento nessuno sa rispondere anche perchè, lo ricordiamo, lo scorso anno erano circolate le medesime voci ma alla fine, la Panicucci, era comunque rimasta al timone del programma di Canale 5.

Mancano solo due mesi alla fine di Mattino 5 News e ai saluti: un arrivederci o un addio? Ce lo rivelerà la Panicucci, congedandosi dal suo pubblico, a meno che non arrivino prima dei comunicati ufficiali da parte di Mediaset. Vedremo.