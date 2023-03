Serena Bortone: è assurdo ma Oggi è un altro giorno potrebbe chiudere

Serena Bortone rischia il posto a Oggi è un altro giorno è il motivo appare assurdo

Davvero Serena Bortone rischia il posto con Oggi è un altro giorno? Il programma del pomeriggio di Rai 2 potrebbe davvero chiudere? E’ quanto ipotizza Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagopsia. Il motivo appare davvero assurdo e si fonderebbe sulla politica. Non possiamo crederci. Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno da tre anni e il successo del programma è evidente. Ogni giorno alle 14 dal lunedì al venerdì in tantissimi attendono l’entrata di Serena Bortone nel suo studio circondata da quelli che sono diventati gli affetti stabili e dai numerosi ospiti che ha portato sul piccolo schermo attraverso interviste che a pochi riescono come a lei. Oggi è un altro giorno rischia di chiudere, la sua fascia oraria potrebbe essere occupata presto da un’altra presentatrice.

Oggi è un altro giorno potrebbe chiudere mandando a casa Serena Bortone?

Ci limitiamo semplicemente a riportare il pensiero esternato da Candela: “La conduttrice nel mirino del centrodestra. Serena Bortone è nel mirino del centrodestra – e siamo già senza parole – La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza sognerebbero nomi differenti. Quali?”. Non ci interessa sapere chi potrebbe sostituire la Bortone, semplicemente la Bortone non va sostituita, il suo programma non va chiuso, al pubblico piace.

Serena Bortone sarebbe troppo vicina al centrosinistra? Ma in che mondo viviamo? Siamo nel 2023 o abbiamo fatto l’ennesimo salto indietro?

Con Oggi è un altro giorno la Bortone ha già fatto non poca fatica; lei stessa un anno fa ha confessato che pochi credevano in questo progetto ma che uno di questi che ci credeva fino in fondo e la sosteneva era il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che è sempre presente quando ci sono programmi di vero successo e di qualità. Ci auguriamo davvero che queta previsione sia assurda fino in fondo, impossibile da realizzarsi.

“Ringrazio gli ospiti che abbiamo accolto senza mai giudicarli, ci siamo tanto divertiti ma soprattutto abbiamo cercato di illuminare l’Italia del valore, dell’inclusione, della fragilità, della cultura, del sano confronto politico. Di illuminare un’Italia in cui tutti hanno il diritto di essere se stessi, di esprimere la propria autenticità. Li ringrazio tutti per essersi raccontati e aver creduto in noi” le parole di Serena Bortone quando l’idea di chiudere era ben lontana.