Gina Lollobrigida, colpo di scena: il fabbro ha aperto la cassaforte

Trovata una cassaforte nella casa di Gina Lollobrigida, ecco cosa hanno trovato all'interno

A La vita in diretta è Alberto Matano a parlare di colpo di scena, perché è appena stata aperta la cassaforte trovata nella casa di Gina Lollobrigida. Una cassaforte aperta solo con l’intervento del fabbro perché non c’erano le chiavi. Cosa hanno trovato, il notaio, il figlio di Gina Lollobrigida e chi altro si occupa dell’inventario, in quella cassaforte? “Oggi c’è stato un nuovo sopralluogo, c’è stato un inventario e c’è una notizia che possiamo dire clamorosa perché è arrivato il fabbro e che cosa ha scoperto?”. E’ l’inviata che in diretta con Matano che svela cosa c’era nella cassaforte di Gina Lollobrigida. Una villa sull’Appia che sembra orami svuotata dalle cose di valore, una casa che dicono è piena di muffa, in una condizione che ci sembra davvero assurda, e cosa hanno trovato in quella cassaforte?

A La vita in diretta la cassaforte di Gina Lollobrigida

“Era vuota, c’era questa cassaforte ma mancavano le chiavi e quindi per forza l’intervento del fabbro per questo e per altre porte che non si riuscivano ad aprire. Però non c’era proprio nulla, vuota completamente” e questa è la notizia clamorosa ma dopo un po’ è proprio Alberto Matano a chiedere alla sua inviata, che come sempre è davanti alla villa della Lollobrigida, cosa si aspettavano ci fosse nella cassaforte, se davvero credevano che aprendola avrebbero trovato chissà cosa.

Cosa si aspettavano di trovare se i preziosi non ci sono più? Magari dei documenti ma non c’erano nemmeno quelli.

“La saga dell’inventario degli oggetti appartenuti a Gina Lollobrigida si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Nel degrado totale della villa sull’Appia erano rimasti ancora pochi angoli da esplorare e la cassaforte desolatamente vuota era il più promettente – spiega la giornalista – Per questo oggi insieme con Carlos il custode, il notaio e due avvocati in rappresentanza degli eredi Milko Skofic e Andrea Piazzolla, è stato convocato anche un fabbro ma è stato il primo a lasciare il campo… Non c’era nessun tesoro”.

Intanto, si continua a dire che la villa era nel degrado, che c’era muffa, che è strano che Gina Lollobrigida vivesse lì. Che il suo letto era stato portato accanto al salone perché l’attrice non riusciva più a salire le scale; ma questa non dovrebbe essere una cosa negativa.