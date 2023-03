La Rai che sarà: fuori Fabio Fazio, dentro Massimo Giletti?

Nella "Rai di settembre" non c'è spazio per Fabio Fazio su Rai 3 e per il suo Che tempo che fa? Massimo Giletti pronto a prendere il suo posto

E’ Tvblog a lanciare una indiscrezione di cui molto si potrebbe parlare nei prossimi mesi. Se Massimo Giletti non ha mai escluso un ritorno in Rai, non è ben chiaro perchè Fabio Fazio, dovrebbe lasciare uno dei programmi più visti di Rai 3 ( spesso la domenica sera Che tempo che fa è anche secondo programma più visto, dopo le fiction di Rai 1). O meglio, forse è tutto chiaro. Giochi di potere, giochi di poltrone, questioni politiche, di chi sta più simpatico e di chi meno. Fabio Fazio ne sa qualcosa, visto che in questi anni, non solo ha dovuto traslocare da una parte all’altra, con il suo Che tempo che fa, ma si è spesso beccato le critiche per i costi, per gli ospiti, per la linea editoriale seguita. Non sarà stato facile andare avanti, ma lo ha fatto. E le soddisfazioni non sono mancate: dall’intervista a Papa Francesco, a quelle con i più grandi attori e musicisti che hanno fatto incassare a Che tempo che fa, record di ascolti sensazionali. Tutto questo però, nella Rai che verrà, potrebbe finire. Il motivo? Fabio Fazio potrebbe non vedersi rinnovare il contratto, in scadenza. Cosa che al momento, non sembrerebbe preoccupare il conduttore che, pur sapendo di esser guardato con sospetto, va dritto per la sua strada senza nessun genere di cambio di rotta. Ieri sera ad esempio, Luciana Littizzetto ha letto una lettera pro famiglie omogenitoriali, che invita tutti a riflettere, Governo incluso. La riflessione è chiaro, non ci sarà, ma Che tempo che fa ancora una volta, ha dato voce, a chi non trova molto spazio in tv. Questo è di certo un dato di fatto.

Per Fabio Fazio quindi, in Rai, ci sarebbero le ore contate? Al suo posto, dovrebbe tornare, Massimo Giletti, volto gradito al nuovo governo. La domanda però sorge spontanea: non ci sarebbe spazio per entrambi?

Massimo Giletti sta per tornare in Rai?

Stando ai rumors riportati da Tvblog, Massimo Giletti tornerebbe in Rai, per guidare un nuovo programma in onda proprio alla domenica sera. Eppure ci sarebbero anche altri spazi, oltre che ad esempio, un’altra rete. Su Rai 2 manca un programma di informazione, un talk che porti ascolti di livello, dopo il flop di Ilaria d’Amico ad esempio, si potrebbe pensare a Massimo Giletti. Perchè per forza uno scambio che priverebbe Rai 3 di uno dei suoi programmi di punta? Tra poche settimane, quando si parlerà in modo più approfondito dei nuovi palinsesti, avremo le risposte. E poi manca poco anche ai saluti: per cui potrebbero essere i diretti interessati a chiarire che ne sarà del loro destino.