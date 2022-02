E’ boom di ascolti per Che tempo che fa con Papa Francesco: quasi 7 milioni per l’intervista

Non poteva che essere altrimenti, perchè quella di ieri, da Fabio Fazio, non è stata solo una intervista ma un vero e proprio evento televisivo, forse anche di più. E sono meritatissimi quindi gli ascolti d’oro che con la puntata di Che tempo che fa in onda ieri, 6 febbraio 2022, Fabio Fazio ha portato a casa. I dati auditel saranno sicuramente l’ultimo dei pensieri del conduttore questa mattina, dopo la straordinaria intervista che è riuscito a ottenere in diretta con Papa Francesco. Un momento che resterà nella storia della tv italiana e non solo. Per diversi aspetti, anche perchè se è vero che il Papa ha detto di recente diversi si, lo ha fatto per il Tg1, per i giornalisti del Vaticano o altre testate importanti ( non dimentichiamo l’ottimo contributo per Mediaset poche settimane fa). Ma capita di rado di vederlo in un programma come Che tempo che fa, in quella modalità. E il pubblico ha apprezzato: oltre 6 milioni i telespettatori davanti alla tv per seguire l’intervista di Fazio a Papa Francesco.

A “pagarne le conseguenze” la fiction di Rai 1, L’amica geniale partita quando era ancora in onda su Rai 3 l’intervista a Papa Francesco. UN debutto difficile per la fiction che però si è comunque difesa benissimo avvicinandosi ai 5 milioni di spettatori. L’intervista di Papa Francesco è andata in onda nella fascia access prime time essendo terminata quando erano circa le 21,40 per cui il vero confronto, in termini di numeri si intende, deve essere fatto con il Dietro Festival, lo speciale post Sanremo andato in onda al posto de I soliti Ignoti su Rai 1 ieri sera.

Ascolti tv 6 febbraio 2022: è boom per Papa Francesco da Fabio Fazio

Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 22.15, ha raccolto davanti al video 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.18 alle 23.53, interessa a 2.464.000 spettatori con il 12.8% di share. Nel momento dell’intervista a Papa Francesco, secondo le ultime stime, c’erano davanti alla tv almeno 8 milioni di spettatori. Numeri davvero incredibili.

Paga lo scotto di questa intervista straordinaria, L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Calano tutti i programmi in prime time, come era prevedibile. Vedremo settimana prossima poi se per L’amica geniale andrà meglio. Buon risultato comunque anche per il Dietro Festival che porta a casa 13.4% con 3.620.000 spettatori . Se non ci fosse stata l’intervista a Papa Francesco, avrebbe fatto forse, anche molto di più!

