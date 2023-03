Felicissima sera anticipazioni prima puntata: Pio e Amedeo ritornano su Canale 5

Su Canale 5 debutta oggi Felicissima sera: ecco che cosa vedremo nella prima puntata in onda il 24 marzo 2023

Che cosa vedremo oggi, 24 marzo 2023, nella prima puntata di “Felicissima Sera – All Inclusive”? La risata e il politicamente scorretto tornano nel prime time di Mediaset con Pio e Amedeo capaci di incollare pltre 4 milioni di spettatori davanti alla tv. Ripeteranno il successo della prima edizione con il loro Felicissima sera anche quest’anno? Per farlo, hanno invitato nel loro show ospiti di primissimo livello e, come hanno anche anticipato in una lunga intervista al Corriere della sera, faranno fare ai protagonisti di Felicissima sera, qualcosa di molto particolare. Ma iniziamo con la lista degli ospiti che ci terranno compagnia in prime time su Canale 5 nel corso della prima puntata di Felicissima sera.

Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di “Felicissima Sera” potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero.

In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima Sera” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Felicissima sera anticipazioni: cosa vedremo il 24 marzo 2023

Sono stati proprio Pio e Amedeo a dare delle anticipazioni di quello che vedremo su Canale 5. Ad esempio, in merito alla partecipazione di Gigi d’Alessio hanno spiegato: “Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni“. I due comici hanno dato anche delle anticipazioni su quello che faranno dire e fare a Silvia Toffanin: “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare“.

Queste sono solo alcune delle anticipazioni per la puntata di Felicissima sera di oggi, appuntamento alle 21,30 su Canale 5.