Pio e Amedeo al vetriolo contro il GF VIP e i reality: “Non ci andremmo mai”

Pio e Amedeo non hanno dubbi: se anche la loro carriera sfiorisse, non parteciperebbero mai a un reality

Si preparano al debutto con il loro Felicissima sera, campione di ascolti nella passata stagione televisiva e, in una intervista al Corriere della sera, Pio e Amedeo, hanno raccontato come sarà il programma pronto al debutto nel venerdì sera di Canale 5. Il duo comico, il duo più scorretto della tv, è pronto a tornare e questa volta, a dispetto di quanto accade con il Grande Fratello VIP, non ci sarà nessuna linea editoriale imposta da Piersilvio Berlusconi, nessun codice da rispettare, anche perchè, se scegli di avere Pio e Amedeo in prima serata, non puoi chiedere loro di censurarsi. E infatti Pio e Amedeo non lo faranno e hanno anche scherzato su questo punto, spiegando come hanno “neutralizzato” l’AD di Mediaset. «L’abbiamo già sedato come in Arancia Meccanica, funziona» hanno detto Pio e Amedeo nella loro intervista per Il corriere della sera. Intervista durante la quale appunto, hanno parlato del GF VIP e non solo per la questione del politicamente corretto. Ai comici foggiani, è stato chiesto se parteciperebbero mai al programma, se mai un domani, la loro carriera, subisse un momento di crisi. La risposta di Pio e Amedeo è stata, come sempre nel loro caso, schietta e sincera. Forse non piacerà a tanti, ma hanno detto quello che pensano.

Pio e Amedeo al vetriolo contro il Grande Fratello VIP

Se il successo sparisse andreste al GF? ha chiesto nell’intervista Renato Franco, il giornalista che ha incontrato i due comici a poche ore dal debutto del loro Felicissima sera. La risposta ès tata abbastanza chiara: «No, mai. Ci stiamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality». La risposta di Pio e Amedeo quindi non riguarda solo il GF VIP ma in generale la categoria reality che a quanto pare, non convince molto i due attori foggiani. E a proposito di dignità e vita vera, Amedeo ricorda quanto la sua vita sia cambiata poco dopo il successo ottenuto, visto che ha deciso di continuare a vivere nella sua Foggia: «Non l’incarnazione, noi siamo l’italiano medio. Io vivo a Foggia, frequento gli stessi amici di sempre, gli stessi bar e ristoranti, capisco il clima vero che si respira». In parte vero, anche se il conto in banca ecco, forse non è proprio quello di un italiano medio.