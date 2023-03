Felicissima sera torna con Pio e Amedeo più contenuti, freno a mano tirato: funzionerà lo stesso?

Pio e Amedeo al debutto con Felicissima sera con una versione rivista e ripulita da parolacce ed esagerazioni del loro programma. Gli ascolti del 24 marzo

Il pubblico di Canale 5 avrà apprezzato la nuova versione di Pio e Amedeo, più “chic” e meno tamarri, con una netta percentuale in meno di parolacce e battute irriverenti? La prima puntata di Felicissima sera in onda il 24 marzo 2023 ha riportato su Canale 5 un duo comico molto diverso da quello che avevamo visto in passato. E non facciamo paragoni con Emigratis, si parla infatti di due programmi totalmente diversi. Ma pensando alla prima edizione di Felicissima sera, è apparso a tutti evidente che Pio e Amedeo siano tornati in onda con la versione ripulita di loro stessi . Per fare una metafora, potremmo dire che Pio e Amedeo sembravano avere il freno a mano tirato, come se in realtà, non fossero mai partiti davvero e come se su quel palco, ci fosse una nuova versione di loro, che non è però quella che gli riesce meglio. Perchè se sei altro, provando a indossare un abito che non è perfettamente cucito addosso a te, diventi qualcosa che non sei. E perdi di smalto, ma anche di ironia. Fai ridere meno. Perchè si sa, per far ridere con una parolaccia, ci vuole poco, per far ridere con una battuta scritta bene, ci vuole tanto.

La prima puntata di Felicissima sera è stato un prendere per i fondelli chi pensa che dovremmo essere inclusivi, essere politicamente corretti. In realtà quello che forse Pio e Amedeo non hanno capito nel corso degli ultimi anni, quello che molti gli rimproverano, è l’essere maleducati. Perchè la satira ci sta, ci sta anche il politicamente scorretto. Ma le offese e le battute del medio evo, sono altra cosa. Nessuno infatti si indigna di fronte a uno spettacolo di Checco Zalone, il re del politicamente scorretto. Un paragone che forse Pio e Amedeo soffrono, ma non dovrebbero neppure pensarci, perchè sono ben lontani, dall’essere anche solo paragonabili a Checco Zalone.

In ogni caso, lo spettacolo, al netto di quello che può piacere o non può piacere, ha regalato al pubblico di Canale 5 una serata leggera, ben costruita e ben pensata . A Pio e Amedeo ad esempio va dato atto di aver regalato un momento di tv che mai avremmo potuto vedere altrove. Silvia Toffanin che parla dell’intimo di Piersilvio e di come dormono insieme, è perla rara. La dimostrazione che si può far sorridere il pubblico con garbo, senza dover per forza eccedere.

Guardando la prima puntata di Felicissima sera, va detto, la sensazione è che la nuova linea voluta da Piersilvio Berlusconi per il GF VIP, abbia in qualche modo condizionato anche il duo comico. Va bene essere Pio e Amedeo, ma nella nuova Mediaset, nella nuova Canale 5, quella che parla a tutti e che non vuole più essere volgare e piena di trash. Va detto, che tolti alcuni momenti della seconda parte del programma, quando i bambini sono a letto già da tempo, la missione è stata portata a termine. Bisognerà capire se questa nuova versione di Pio e Amedeo, ripulita per Canale 5, piace al pubblico oppure no.

Lo scopriamo con i dati di ascolto che come sempre, ci rivelano come sono andati i programmi della prima serata del 24 marzo.

Gli ascolti di Felicissima sera-All Inclusive

La prima puntata di Felicissima sera ha sfidato Benedetta Primavera su Rai 1. Il programma di Pio e Amedeo è stato visto da… ( in aggiornamento).