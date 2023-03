Felicissima sera vince ma che calo per Pio e Amedeo, flop anche per Benedetta Primavera

Felicissima sera vince la serata battendo Rai 1 ma Pio e Amedeo perdono oltre 1 milione di spettatori rispetto alla prima edizione. Benedetta Primavera affonda

Li avevamo lasciati con 4 milioni di spettatori davanti alla tv nel 2021 con la prima edizione di Felicissima sera, li ritroviamo con una media di 2,7 milioni di spettatori al venerdì. Pio e Amedeo perdono oltre 1 milione di spettatori per il loro Felicissima sera-All Inclusive, nonostante la vittoria. Battono, di pochissimo, Loretta Goggi che con il suo Benedetta Primavera, resta indietro. A guardare i dati auditel del 24 marzo 2023, verrebbe da dire che nè Canale 5 nè Rai 1 possono essere particolarmente entusiasti dei numeri che i due show hanno portato a casa. Vincono quindi Pio e Amedeo con 2.794.000 telespettatori e il 19,5%. Ma era davvero questo il risultato che ci si aspettava dal programma di Pio e Amedeo, che porta a casa lo stesso risultato del GF VIP, il reality di cui tanto sparlano e hanno anche sparlato in fase promozionale? Bene ma non benissimo quindi. Gli show di Canale 5 non stanno brillando: prima è accaduto con Michelle Impossibile, adesso con Pio e Amedeo. Appare sempre più evidente che la sola capace di fare numeri degno di una ammiraglia, sia Maria de Filippi. Da blindare, per Mediaset, nei secoli dei secoli.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati del 24 marzo 2023

La prima puntata di Felicissima sera alla seconda edizione su Canale 5 vince la serata con una media di 2.794.000 telespettatori e il 19,5% di share. Di poco sotto, Benedetta Primavera, che alla terza e penultima puntata, porta a casa la media di 2.481.000 spettatori con il 15.8% di share.

Su Italia 1 il film Homefront è stato visto da un netto di 1.157.000 telespettatori, share 6,28%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.126.000, 7,95%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.109.000 telespettatori, share 5,80%.

Su Rai 2 NCIS 954.000 telespettatori, share 4,67%, e NCIS Hawaii 758.000, 4,30%. Su La7 Propaganda Live 785.000 telespettatori, share 5,72%. Su Rai 3 il doc Alberto Tomba. Vincere in salita è stato visto da 637.000 telespettatori, share 3,40%.Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 385.000, 2%.