Alessio Corvino torna a U&D ma Lavinia non sceglie: le anticipazioni

Alessio Corvino è tornato da Lavinia a Uomini e Donne? Ecco le ultime news e anticipazioni e la decisione di Lavinia sulla scelta

Ancora un altro settimana all’insegna delle anticipazioni di Uomini e Donne e certamente, gli appassionati che seguono ormai da settembre, anche un po’ stufi, il trono di Lavinia, si staranno chiedendo se Alessio Corvino alla fine ha messo l’orgoglio da parte ed è tornato nel programma. Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne e alle spifferate fatte sui social dal pubblico presente in studio, possiamo dirvi che si, Alessio Corvino è tornato da Lavinia. Facciamo un piccolo riassunto per chi si fosse perso gli ultimi passaggi. Alessio aveva deciso di andare via, nella registrazione del 19 marzo, dopo che Lavinia lo aveva accusato di raccontare bugie, in merito alle tante segnalazioni arrivate sulla sua ex. Lavinia per l’ennesima volta aveva fatto notare al suo corteggiatore che almeno, nel periodo del trono, avrebbe potuto evitare di farsi vedere per l’ennesima volta con la sua ex. Alessio, ancora una volta, ha ribadito le stesse cose: non ha neppure parlato con quella ragazza ma, visto che hanno la stessa compagnia di amici, è chiaro che può capitare di ritrovarsi negli stessi posti. A Lavinia queste parole non sono piaciute come non è piaciuto il fatto che Alessio non si sia preoccupato per nulla delle confidenze che lei ha fatto al Campoli…Nella puntata successiva, abbiamo visto Lavinia andare in camerino di Alessio Corvino alla fine della puntata. Il giovane casertano però aveva lasciato lo studio, senza attendere, per cui la tronista non lo ha trovato e ha detto che non sarebbe andata a cercarlo. Il giorno dopo, il 20 marzo, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, Alessio non si è presentato. Lavinia non è andata a cercarlo e non ha aggiunto nulla . A quel punto il Campoli ha chiesto perchè Lavinia, neppure di fronte a questa situazione, si decidesse…

Lavinia è pronta per la scelta?

A quanto pare dopo l’assenza, Alessio si è messo in contatto con la redazione, ha chiesto di Lavinia e i due si sono anche visti. Una cosa che ha infastidito, e non poco, il Campoli, sempre più convinto di essere lì solo per far si che Lavinia possa togliersi ogni dubbio su Corvino. Ma Lavinia a quanto pare, non ha ancora le idee chiare, dice, tanto che non è stata annunciata nessuna scelta.