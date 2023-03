Francesca Fialdini distrutta dalle parole di Gigliola Cinquetti: “Hai detto una cosa molto potente”

Le parole di Gigliola Cinquetti hanno sconvolto Francesca Fialdini che non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime

Tra gli ospiti della puntata di Da noi a ruota libera in onda il 26 marzo, c’è stata anche Gigliola Cinquetti. La cantante, ospite di Francesca Fialdini, ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e si aperta anche raccontando una parte di cui non è mai facile parlare pubblicamente. Di concerti ed esibizioni Gigliola, ne ha fatti tanti ma oggi, nello studio di Rai 1, ha raccontato, dei momenti in cui la sua identità si è formata, di quando ha capito che genere di artista e di donna voleva essere. Un racconto molto forte, quello che Gigliola Cinquetti ha fatto nello studio di Da noi a ruota libera così forte che la Fialdini, non ha saputo trattenere le lacrime. La conduttrice di Rai 1 infatti, ha cercato di non mostrare le sue emozioni, dopo le parole della cantante, ma alla fine ha ceduto.

Il racconto di Gigliola Cinquetti fa piangere Francesca Fialdini

Tutto è iniziato con il racconto della Cinquetti che, tornando indietro nel tempo, ha ricordato di quelle esibizioni nelle carceri, nei manicomi. In particolare ha spiegato che quando per la prima volta è andata a cantare in un manicomio, ha visto tutte queste persone, “i matti” davanti a lei. Quando si esibiva di solito, non vedeva il pubblico, le luci erano spesso spente. In questo caso, aveva tutte le persone davanti ai suoi occhi. Ma non incrociava i loro sguardi: “Loro non mi guardavano” ha spiegato Gigliola che ha raccontato di essersi identificata in quelle persone, come le succedeva anche quando andava nelle carceri, pensava sempre che non doveva sentirsi diversa, perchè anche a lei sarebbe potuto succedere. “Mi sono resa conto che io mi ero subito identificata in loro, così come quando a sedici anni sono andata in carcere, ho pensato che poteva capitare anche a me, mi vergognavo a dare le caramelle, mi sembrava una presa in giro. Io ero molo rispettosa di questa gente. Io mi sono resa conto di chi ero io. Loro mi hanno regalato la mia identità, io mi sono accorta che ero di sinistra” ha spiegato la cantante.

Le lacrime della Fialdini dopo queste parole e le scuse: “Hai detto una cosa molto potente”. E ha poi aggiunto: “Parliamo ancora oggi con troppa superficialità di chi ha un malessere, un disagio mentale . Ti ringrazio di aver parlato come hai fatto tu” ha detto la conduttrice mentre la cantante ha detto che si può fare molto di più. “Se dipendesse da me, io manderei le scuole in questi luoghi, nessuno ne deve essere escluso. Non è il problema escludere loro, siamo noi che non dobbiamo essere esclusi da quei luoghi” ha detto la cantante mentre la Fialdini ha ricordato che una persona su tre soffre di disturbi mentali e ce lo dovremmo tutti ricordare.