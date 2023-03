Francesca Fialdini dà la parola al ragazzo offeso da Claudio Lippi. Amaral spiega: “Deve chiedere scusa a tutti”

Si torna a parlare delle battute razziste di Claudio Lippi a Da noi a ruota libera: le parole di Fialdini e Amaral

Ci siamo tutti chiesti come mai Francesca Fialdini non abbia in nessun modo, per una settimana intera, commentato le parole di Claudio Lippi nella puntata di Da noi a ruota libera della scorsa settimana. Lo ha spiegato oggi, iniziando la puntata in diretta il 26 marzo, dando la parola al ragazzo italo-brasiliano che settimana scorsa era stato offeso in diretta da Lippi. La Fialdini ha subito detto che quello che è successo, è accaduto “nostro malgrado“. Ha anche fatto notare che spesso gli ospiti, nel corso di questa edizione di Da noi a ruota libera hanno scherzato insieme al ragazzo che fa parte del pubblico del programma, anche per via dei suoi capelli molto folti, capelli di cui lui va molto fiero. Quello che però è successo con Claudio Lippi è diverso, è stato diverso. Prendendo la parola, il giovane del pubblico di Da noi a ruota libera, ha spiegato che lì per lì, mentre stava accadendo, non si era reso perfettamente conto di quello che Lippi aveva detto.

La battuta di Claudio Lippi: parla il ragazzo del pubblico

“Quando sono uscito, Claudio Lippi, viene vicino a me e mi chiede se mi sono offeso per le cose che mi ha detto. Io non avevo sentito bene. Vorrei dire che la polemica non è partita da me e che io non mi sono offeso per queste parole. Credo che siano state parole non belle, credo comunque che Claudio Lippi debba chiedere scusa ma non a me, ma a tutti. Lui comunque dopo si è chiarito con me e ci siamo fatti anche una foto per testimoniare il momento. Io gli ho detto che non mi sono offeso . Io non lo voglio giustificare” ha detto Amaral.

“E’ stato infelice da somatizzare” ha aggiunto Francesca Fialdini che ha voluto però spiegare anche un’altra cosa. Mentre il programma andava in onda, e dopo, sono arrivate accuse ad Amaral che, secondo molti, avrebbe accettato la battuta razzista, diventando a sua volta razzista. “E sono diventata razzista anche io, che da 4 anni non faccio altro che raccontare storie di inclusione” ha aggiunto la conduttrice di Rai 1.