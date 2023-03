Che figuraccia Claudio Lippi dalla Fialdini: battuta razzista, lei cerca di glissare

La battuta pessima e razzista di Claudio Lippi nel programma di Francesca Fialdini, non è passata inosservata e ha indignato tutto il pubblico a casa

Domenica pomeriggio da dimenticare per le conduttrici di Rai 1. Prima era toccato a Mara Venier, con la battuta sessista di Vittorio Sgarbi, a causa della quale la stessa conduttrice si era dovuta anche scusare in diretta. Poi Claudio Lippi da Francesca Fialdini, con una pessima uscita. Una battuta razzista che ha lasciato il pubblico a casa basito, senza parole. La conduttrice ha cercato di far finta di nulla ma chi stava seguendo Da noi a ruota libera, ha notato la cosa e il video, di questo momento imbarazzante, è stato ricondiviso più volte sui social. Una cosa che non avremmo voluto vedere, ma purtroppo è successo. Lippi, era ospite del programma di Rai 1 insieme a sua figlia Federica, per raccontarsi tra carriera e vita privata, peccato però per quella battuta, pessima e imbarazzante, su un ragazzo brasiliano presente nel pubblico. Tutto è iniziato con una battuta a Francesca Fialdini sui capelli, la conduttrice di Da noi a ruota libera ha cambiato look di recente. Le ha fatto i complimenti mentre ha fatto notare che c’era qualcuno tra il pubblico che non aveva proprio il look perfetto. Ha quindi indicato un ragazzo brasiliano con un bel casco di capelli ricci. E fin qui nula di particolare, se non fosse che poi, ha tirato fuori una frase davvero razzista e imbarazzante, che non è affatto passata inosservata.

Le parole di Claudio Lippi: la sua è una battuta razzista

Indicando il ragazzo brasiliano presente tra il pubblico di Da Noi a ruota libera, Lippi ha commentato: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate“. Il povero ragazzo inquadrato ha sgranato gli occhi, mentre Francesca Fialdini ha glissato facendo finta di nulla e provando a cambiare discorso.

Oggi la Rai ha proprio voglia di superare Mediaset pic.twitter.com/NcE3AxAJL8 March 19, 2023

Che poi, un po’ come è successo con Sgarbi per Domenica In, ma non c’era davvero nessun altro da invitare per parlare della festa del papà visto che a Lippi, neppure interessa festeggiarla, per sua stessa ammissione, come ha ribadito poi nello studio di Rai 1? Magari ci si risparmierebbe tali figuracce.