Bufera a Domenica In dopo le parole di Sgarbi: costretto a scusarsi

Che imbarazzo le parole di Vittorio Sgarbi a Domenica IN: inevitabile bufera sui social e scuse pubbliche in diretta

Non c’era davvero nessun altro rappresentate della categoria oggi per la puntata di Domenica IN dedicata alla festa del papà? O se proprio dovevamo assistere a una intervista a Vittorio Sgarbi, la si poteva pensare in altro modo, invece di essere costretti poi a scusarsi pubblicamente per una delle sue pessime uscite imbarazzanti e offensive. Che Vittorio Sgarbi non si ricordi e non sappia la data di nascita delle sue figlie, è un problema suo come padre, e forse anche di quelle ragazze che si prestano ad andare in tv insieme a lui a subire le sue oscene frasi senza batter ciglio. Ma che pubblicamente, offenda loro, e offenda tutte le donne, è un problema di tutti. Del programma, di chi lo sta intervistando, suo…Perchè non si può andare in onda in diretta in un programma domenicale dedicato alle famiglie e fare uno sfondone dopo l’altro. Passi, il consiglio dato alle sue figlie ( imbarazzante come le sue uscite in tv), quello di sposare un uomo ricco. Ma la seconda uscita, non può e non deve passare. Se Diaco si scandalizza di un “ma che palle” che cosa si dovrebbe dire di un sottosegretario, vice ministro, critico d’arte, sindaco, vice sindaco, che dà alle donne nate nel 2000, delle poco di buono? E’ chiaro che in pochi minuti, sui social, sia esplosa una vera e propria polemica, una bufera con tweets e commenti di pubblico indignato che chiedeva che ci fossero delle scuse. Scuse che sono arrivate, ma che non si possono definire neppure tali, visto che Sgarbi ha continuato a dire: “Ho riportato una frase di una mia assistente, mi scuso con tutte le persone moraliste”. No, non siamo moraliste, siamo donne che meritano rispetto, siamo donne che si indignano nell’ascoltare un uomo che vomita schifo in tv, davanti ad almeno 2 milioni di italiani e che non si scusa realmente, perchè non ha capito di aver sbagliato. “Sono andato bene?” ha detto uscendo dall’inquadratura, dopo le scuse arrivate dopo un blocco pubblicitario. Scuse forzate è chiaro, scuse dovute, ma che non sono servite a nulla, perchè il danno era stato fatto. No caro Sgarbi non sei andato bene, sei andato malissimo.

Domenica IN: Vittorio Sgarbi offensivo contro le donne

Il video incriminato dalla puntata di Domenica IN del 19 marzo 2023