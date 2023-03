L’addio a Gianni Minà: le parole di Simona Ventura, il suo grazie

L'addio a Gianni Minà, il dolore di Simona Ventura che non smetterà mai di dirgli grazie

Gianni Minà è morto ieri dopo una breve malattia cardiaca, aveva 84 anni; la notizia della scomparsa ieri sera tardi. Serena Bortone inizia Oggi è un altro giorno rivolgendo le condoglianze alla moglie Loredana e alle figlie Marianna, Francesca e Paola. In collegamento c’è Simona Ventura, immensa a stima nei confronti di Gianni Minà, è ciò che appartiene a tutti ma le parole che lei ha scritto in un post sono importanti. “Tu hai scritto un post molto bello, hai scritto ‘Caro immenso Gianni, sei stato davvero uno dei primi a credere in me e ho cercato di imparare dalla tua ironia e dalle tue interviste che mi lasciavano a bocca aperta”. Simona Ventura è emozionata: “E’ vero perché era sconvolgente che lui chiamasse personalmente proprio tutti quelli che voleva intervistare e la sua non era una telefonata per avere qualcosa ma proprio per cercare di instaurare un rapporto di amicizia e poi era talmente ironico, talmente grande che riusciva a portare a casa qualunque intervista, metteva proprio agio i suoi intervistati. Ne ho vissuti molti di questi momenti e devo dire ne ho fatto molto tesoro. Gianni Minà riusciva a fare dire delle cose che altri assolutamente non riuscivano a fare dire”.



Simona Ventura, la fortuna di avere conosciuto Gianni Minà e la sua famiglia

“Ho avuto la fortuna di conoscere lui e di conoscere Loredana proprio ai tempi del loro fidanzamento e poi è una notizia che mi lascia veramente senza fiato, mi dispiace moltissimo”.

Simona continuava a seguirlo anche su Instagram: “Io credo che lui sia stato veramente quello, l’essenza del giornalismo puro, l’essenza del giornalismo come personalmente piace a me per cui io seguivo il suo account. Abbraccio la moglie e le figlie… e tutti quelli che hanno la mia età e che sono diventati giornalisti credo che gli debbano qualcosa. Io sono stata fortunata a essere cronista sportiva quando c’era lui”.

Gianni Minà ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata. È stato sposato due volte: la prima con Georgina Garcia Menocal e la seconda con la regista Loredana Macchietti. Ha avuto tre figlie di 48, 25 e 23 anni.

“Mi posso ritenere soddisfatto, avendo anche tre meravigliose figlie femmine e una donna che amministra le mie trovate, le mie idee, perché io sono confusionario, voglio fare tutto e anche niente” disse in una sua intervista.