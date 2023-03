Ascolti in calo al pomeriggio: brillano Ore 14 e Terra amara

La primavera si fa sentire e gli ascolti iniziano a calare nel pomeriggio: Terra Amara e Ore 14 si difendono benissimo

La primavera si fa sentire e gli ascolti, iniziano a calare, visto che di pubblico davanti alla tv, ce n’è sempre meno. Ne pagano le conseguenze Oggi è un altro giorno, ad esempio, che ieri si è attestato intorno al 13 % ( ma più che lo share, che continua a essere alto per via delle nuove rivelazioni, è il numero di spettatori a far riflettere). Cala anche La vita in diretta, che scende sotto i 2 milioni di spettatori. E’ il classico calo fisiologico che ha portato Pomeriggio 5 a dover partire da una anteprima bassissima. Per la prima volta la d’Urso deve rialzarsi da numeri molto bassi, anteprima sotto il milione ( qui la nostra analisi). Cala anche Uomini e Donne, dopo gli exploit di inizio settimana, ci si allontana dai 3 milioni di spettatori. Cala ovviamente, si fa per dire, perchè i numeri di Maria de Filippi restano da prima serata.

Da notare invece gli ottimi risultati di Ore 14 con Milo Infante su Rai 2 che continua a tenere botta e ieri ha superato i 700mila spettatori. Benissimo anche Terra amara su Canale 5, ieri media di 2,7 milioni ha superato di nuovo Uomini e Donne, numeri molto molto buoni.

Vediamo tutti i dati del pomeriggio, con i numeri del 29 marzo.

Gli ascolti del pomeriggio del 29 marzo 2023: ecco i dati auditel

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno parte da 1.581.000, 13.36%, e poi cala nel programma 1.491.000, 15.03%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.774.000, 21.84%; La vita in diretta nella presentazione 1.548.000, 20.84% e nel programma 1.992.000, 23.06%.

Su Canale 5 Beautiful si difende sempre bene con 2.535.000 telespettatori, share 20.72%, Terra Amara 2.713.000, 23.22%, Uomini e donne 2.655.000, 27.15%; e nel Finale 2.062.000, 24.60%; Amici di Maria De Filippi 1.592.000, 19.42%; GF Vip 1.308.000, 16.94%; Un altro domani 1.006.000, 13.47%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 942.000, 12.34%, nel programma 1.275.000, 14.95% e nel segmento I Saluti 1.252.000, 12.71%.

Bene invece Rai 2 che per il momento, non risente del calo. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 744.000 telespettatori, share 6.74%; Bella ma’ 475.000, 5.77%.

Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 539.000, 7.03%, Geo 979.000, 10.77%. Anche Geo inizia a perdere spettatori rispetto ai numeri dell’inverno. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 557.000 telespettatori, 4.66%, mentre Person of interest 270.000, 3.30%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 863.000 telespettatori, 7.81% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 308.000, 3.70%, e il film Renegade, un osso troppo duro un netto di 472.000, 5.47%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 294.000 telespettatori, share 2.54%, e nel programma 317.000, 3.47% e Tagadà Focus 268.000, 3.45%. C’era una volta il Novecento un netto di 125.000, 1.50%.