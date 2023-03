Primavera choc per Pomeriggio 5: anteprima sotto il milione. Barbara d’Urso sprofonda

La primavera lascia il segno e Pomeriggio 5 crolla negli ascolti: ecco i dati del 29 marzo 2023

C’è un disegno ben chiaro e preciso per affossare Pomeriggio 5? Se lo chiedono da tempo i tanti spettatori che seguono da anni il programma di Barbara d’urso ma anche noi, addetti ai lavori, mettendo da parte pregiudizi e considerazioni banali sui programmi della conduttrice. Che Pomeriggio 5 avesse perso smalto e avesse perso l’appeal che per anni aveva avuto, rincorrendo esclusive e servizi discutibili, era sotto gli occhi di tutti. Ma è altrettanto sotto gli occhi di tutti il modus operandi che sta distruggendo il programma che per anni, ha regalato a Canale 5 gli ascolti più alti della sua fascia. Un dato questo, che in molti sembrano aver dimenticano. Si cambia studio, che diventa il famoso “sgabuzzino”; si cambia orario e invece di iniziare contro La vita in diretta per cercare di fare davvero concorrenza diretta, si inizia mezz’ora più tardi. Si riduce il tempo, si ridimensiona il tutto. Ne consegue una qualità sempre inferiore dell’informazione: meno tempo, più confusione. E poi il colpo di grazia da ottobre a questa parte. La soap Un altro domani, partita bene all’inizio, si è poi dimostrata molto debole e ha perso pubblico di settimana in settimana, condannando quindi Pomeriggio 5 a partire senza un traino forte. Il nulla cosmico con un miracolo spesso raggiunto da Barbara d’Urso: prendendo la linea con poco più di 1 milione di spettatori, ha ribaltato il risultato arrivando anche a 2 milioni di spettatori nella seconda parte del programma. e questo, è un altro dato numerico che, a prescindere dai comunicati sempre troppo pieni di enfasi e di entusiasmo immotivato, è reale. Reale come gli ascolti de La vita in diretta, che sono sempre stati superiori nella fascia, senza se e senza ma. E il fatto che Barbara d’urso abbia detto che Alberto Matano e il programma di Rai 1 non sono suoi concorrenti, è inverosimile. Ma ne prendiamo atto. In questi anni la conduttrice non si è mai lamentata delle scelte della sua azienda e pur di difendere l’indifendibile, regala questo genere di perle.

E ora torniamo ai dati di questi giorni. Con il ritorno dell’ora legale e le giornate di primavera, si perde sempre una fetta di pubblico che esce e non sta in casa al pomeriggio. E’ il calo fisiologico della primavera che ha fatto perdere ad esempio a La vita in diretta 3-400mila spettatori ma che condanna Pomeriggio 5 a numeri più che bassi. Per la prima volta infatti, l’anteprima del programma di Barbara d’urso, è scesa sotto al milione di spettatori.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i numeri del 29 marzo

Vediamo i numeri del 29 marzo 2023 per capire che cosa sta succedendo. La vita in diretta nella presentazione 1.548.000, 20.84% e nel programma 1.992.000, 23.06%. Si scende sotto i 2 milioni. Un altro domani 1.006.000, 13.47%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 942.000, 12.34%, nel programma 1.275.000, 14.95% e nel segmento I Saluti 1.252.000, 12.71%. Barbara d’Urso anche oggi ringrazierà il suo pubblico dicendo di aver fatto “il pieno” di spettatori. Ma i numeri sono numeri e numeri restano.