Carola e Federico dopo la scelta a Verissimo: prima della crociera si torna in tv

Da Uomini e Donne a Verissimo: Carola e Federico arrivano alla corte di Silvia Toffanin

Fan impazziti dopo la messa in onda del promo di Verissimo per le prossime puntate! Soprattutto i fan di Federico Nicotera e Carola Carpanelli! A poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista e la sua fidanzata saranno ospiti di Silvia Toffanin. Oggi Federico aveva postato delle storie mentre lui e Carola prendevano il treno alla volta del nord…E forse quel treno li sta portando direttamente verso Cologno Monzese per registrate la puntata di Verissimo di cui saranno protagonisti. I fan della coppia, che per mesi hanno fatto il tifo per loro a Uomini e Donne, non vedono l’ora di ascoltare i racconti di Carola e Federico che ormai da quasi un mesetto stanno insieme e si godono la loro vita da fidanzati. Una more che va a gonfie vele, come Federico e Carola mostrano sui social, dove spesso raccontano parte delle loro giornate. Ma una intervista in tv è sempre una intervista, per questo i fan della coppia sono impazziti a quando su Canale 5, proprio durante le pause di Uomini e Donne è andato in onda il promo di Verissimo che anticipa la partecipazione della coppia al programma di Silvia Toffanin.

Carola e Federico da Uomini e Donne a Verissimo

Questa intervista arriva probabilmente poche ore prima del viaggio che la redazione di Uomini e Donne ha regalato a Carola e a Federico dopo la scelta. Era stata Maria de Filippi ad annunciare all’ingegnere che ci sarebbe stato un momento di relax, per il quale avrebbe dovuto ringraziare anche il suo capo che gli ha concesso delle ferie! Una crociera, non sappiamo ancora dove ma immaginiamo che sarà tutto a disposizione del pubblico di Uomini e Donne. Sono anni che non si vedeva il viaggio del tronista e della sua scelta e con Carola e Federica si rivivranno forse momento che il pubblico ha sempre amato. Ma prima di questo viaggio, ci sarà tempo per emozionarsi ancora con Carola e Federico. Appuntamento a sabato e a domenica alle 16,30 con le due nuove puntate di Verissimo.