Che spettacolo la signora Dora prima lusinga Matano su Rai 1 poi ringrazia col cuore Barbara d’Urso su Canale 5

Che spirito la signora Dora prima un collegamento con La vita in diretta poi si sbaglia e saluta Barbara d'Urso pensando fosse Matano ma rimedia subito

La signora Dora ha vissuto una giornata molto intensa ieri, va detto. Tutte le tv erano davanti la RSA che ha lasciato prima di tornare nella sua casa. Ed è anche grazie al lavoro di tutti i giornalisti che la famiglia di Dora è stata ascoltata dai giudici e ha avuto modo di riportare questa anziana signora nella sua abitazione, visto che nella struttura dove l’amministratore di sostegno aveva voluto portarla, si stava lentamente spegnendo, caduta in depressione anche senza i suoi gatti. Da Ore 14 a La vita in diretta, passando per Pomeriggio 5, tutti i programmi si sono occupati del caso seguendo in tempo reale le vicende di Dora e ieri, i giornalisti si sono dati la staffetta a casa della signora. Prima Ore 14, che ha avuto la possibilità di raccontare nel primo pomeriggio i fatti. Poi Alberto Matano. E per finire Barbara d’Urso. Facile pensare che la povera signora Dora fosse leggermente confusa e frastornata, dopo tutti i collegamenti.

A La vita in diretta le lusinghe per Matano

La signora Dora, lucidissima e sul pezzo, nel collegamento con Alberto Matano, aveva svelato di seguire tutti i giorni La vita in diretta e di trovarlo bravissimo. Il giornalista di Rai 1 l’aveva ringraziata per il grande affetto dimostrato e le aveva promesso che sarebbe tornato a parlare con lei, anche perchè Dora, ci teneva tantissimo a mostrarsi anche ben ordinata, visto che non aveva avuto modo di andare dal parrucchiere e prepararsi per queste dirette.

I saluti a Barbara d’Urso e la confusione di Dora che poi recupera

E sempre perchè queste interviste sono esclusive ( parole che i giornalisti inviati di Pomeriggio 5 di dovrebbero rifiutare di usare, per amore di verità) pochi minuti dopo si è aperto il collegamento con Barbara d’Urso. Che ben poco aveva di esclusivo visto che la signora Dora 5 minuti prima aveva finito di parlare con Matano. Non a caso, la signora, si è anche confusa e invece che salutare Barbara ha salutato Alberto costringendo la d’Urso a intervenire salutando il “mio collega che stimo moltissimo e che fa un programma su un’altra rete”. Dora si è subito rimessa sui binari e ha salutato Barbara con il cuore, ricordando che il suo cuore è prima dei due figli. E si, i due figli che l’hanno aiutata a tornare nella sua casa, con i suoi gatti. Che spirito la signora Dora.