Verissimo anticipazioni e ospiti: chi ci sarà 1 aprile e 2 aprile 2023

Ecco tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Verissimo nella puntata del primo aprile e nella puntata del 2 aprile 2023

Grande attesa per le due puntate di Verissimo in onda questo fine settimana perchè Silvia Toffanin si è davvero superata questo week end. Come mai? Ovviamente i fan di Terra amara non vedono l’ora di seguire la puntata di Verissimo che vedrà due degli amatissimi protagonisti della soap turca nello studio di Canale 5 finalmente insieme per la prima volta. E allora, vediamo quello che ci aspetta questo fine settimana con la puntata di Verissimo del primo aprile 2023 e la puntata di Verissimo in onda il 2 aprile 2023. Tanti, tantissimi gli ospiti della Toffanin per due puntate da non perdere.

Gli ospiti di Verissimo del primo aprile 2023: ecco chi ci sarà

L’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini sarà in studio con la moglie Paola per raccontare il momento difficile che stanno vivendo. Poche settimane fa l’ex calciatore del Milan aveva parlato per la prima volta della malattia di suo figlio. Il loro amore è nato sul prestigioso palco del Teatro alla Scala di Milano, dove entrambi sono primi ballerini: A Verissimo si raccontano per la prima volta Virna Toppi e Nicola Del Freo. E ancora, a dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano il ricordo di Marina Occhiena, compagna, all’inizio della sua carriera, del celebre cantante. Direttamente da “Amici” di Maria De Filippi spazio agli ultimi due ragazzi eliminati: Piccolo G e Gianmarco. Infine, sarà ospite un volto molto amato della tv, Susanna Messaggio.

Gli ospiti di Verissimo del 2 aprile 2023: ecco chi ci sarà

Per la prima volta insieme a Verissimo i protagonisti della fortunata serie “Terra amara”: Melike Ipek Yalova, che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu e Uğur Güneş, alias Yilmaz Akkaya. Come dicevamo in precedenza, grandissima attesa per l’arrivo della coppia di attori turchi. Terra amata incolla alla tv quasi 3 milioni di spettatori tutti i giorni…

Inoltre, in studio, un grande attore, Claudio Amendola, presto su Canale 5 con la fiction “Il Patriarca” che debutterà su Canale 5 dal 14 aprile in prima serata. E poi ancora, prima intervista per una nuova coppia appena uscita da “Uomini e Donne”, quella formata da Federico e Carola. E sempre dal mondo di Maria de Filippi arrivano a Verissimo i super professori di “Amici” di Maria De Filippi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, intervista-ritratto per Federica Panicucci, volto di ‘Mattino Cinque’ e dal 5 aprile al debutto anche alla conduzione del programma di Italia1 “Back to school”.

L’appuntamento con le due nuove puntate di Verissimo è per sabato e domenica come sempre alle 16,30 su Canale 5.