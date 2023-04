Caos a Domenica IN, Mara terrorizzata e De Sica sentenzia: “Questo è un ospizio”

Che caos la puntata di Domenica IN del 2 aprile 2023: tra battute e risate, qualcuno ha anche parlato di ospizio

E’ stata una puntata parecchio difficile da gestire per Mara Venier e non solo per via dell’energia di tutti i suoi ospiti protagonisti dello spazio dedicato a Jerry Calà. La conduttrice ha dovuto anche cercare di dosare la voglia di fare del suo ex marito. Se è vero che oggi l’attore è in forma e ha recuperato bene dopo l’infarto, è altrettanto vero che sono passate solo due settimane, per cui deve comunque stare molto attento, sia agli sforzi che alle emozioni. Anche per questo, un po’ per tutto lo spazio dedicato all’attore, Mara Venier gli ha spesso chiesto se stesse bene, preoccupandosi che non si agitasse troppo tra una canzone e l’altra, tanto che poi alla fine, tutti i presenti, hanno iniziato in modo ironico a porre la stessa domanda a Jerry. Tutto è andato nel migliore dei modi ma va detto, non sono mancati momenti imbarazzanti come quello in cui Massimo Boldi ha perso il suo apparecchio acustico e ha chiesto aiuto non riuscendo a trovarlo. Il pubblico a casa non ha molto gradito la battuta fatta da Christian de Sica all’attore. “Ah hai perso l’apparecchio, meno male io pensavo che ti fossi cag^to sotto” ha detto l’attore romano, ripetendolo per ben due volte. Come succede spesso in questi casi, i video sono anche diventati virali…Neanche a dirlo…

La battuta di Christian de Sica a Domenica IN

De Sica, non contento della sua battuta su Boldi ha poi sentenziato: “Ma questa non è una puntata di Domenica In, questo è uno ospizio”. E va detto che molti spettatori commentando la puntata da casa, hanno colto un po’ la palla al balzo riprendendo questo concetto ma non per fare ironia. Se infatti una fetta di pubblico ha gradito l’omaggio di Mara Venier a Jerry Calà, un’altra fetta lo ha trovato troppo personale, con troppe cose riguardanti la loro vita privata. Questa però è ormai la chiave di lettura che Mara dà ai suoi programmi, chi la segue, dovrebbe saperlo.

La rabbia di Mara Venier contro gli haters