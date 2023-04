Spiazzata dalla domanda sul matrimonio Federica Panicucci scopre le carte

Silvia Toffanin chiede a Federica Panicucci la data del matrimonio con Marco Bacini

Dopo la bellissima lettera d’amore che Marco Bacini ha scritto per Federica Panicucci, ospite oggi 2 aprile 2023 a Verissimo, arriva d’obbligo la domanda sul matrimonio. La Panicucci finge di non sentire ma Silvia Toffanin insiste fino a far rispondere Federica. Avrebbero dovuto sposarsi nel 2022 ma le nozze non solo non sono mai arrivate ma non è stata nemmeno annunciata mai una data precisa. “Oggi io non potrei mai immaginare la mia vita senza di lui, Marco è il mio faro nella notte l’ho detto più volte che è l’uomo della mia vita e io vedo il mio futuro solo con lui” le parole della conduttrice di Mattino 5 dopo aver ascoltato la lettera del suo compagno. A Silvia Toffanin non resta che chiedere perché non si sono ancora sposati. Federica Panicucci finge di non sentire la domanda ma Silvia Toffanin non molla e le chiede: “So che ti dovevi sposare nel 2022 e adesso siamo nel 2023”.

Federica Panicucci: “Adesso non piango più”

Federica Panicucci suggerisce di chiedere direttamente a Marco, si asciuga le lacrime versate per la lettera, promette di non piangere più, l’argomento è serio. Le chiede di avere poi quella lettera e le chiede anche di ripetere cosa c’è scritto: che lei è la donna della sua vita e che questo per loro dopo 7 anni è solo l’inizio. Una dichiarazione d’amore importante ma perché non si sono ancora sposati?

Silvia Toffanin consiglia di fare attenzione perché il settimo anno per le coppie è pericoloso.

“Silvia fai così, io davvero ti do questo consiglio, chiedilo a lui che è anche dietro le quinte. Leggi di nuovo lettera, poi non c’è scritto altro?”. La Toffanin prosegue la lettura e inventa una data: “Ci vediamo in chiesa il giorno x di giugno 2023”. E se quella data fosse reale? Federica Panicucci scoppia a ridere, non dice altro. Non è mai arrivata la proposta di matrimonio da parte di Marco Bacini?

“Insieme abbiamo trovato un cammino comune e oggi io non potrei mai immaginare la mia vita senza di lui” e tutti non attendono altro che il loro sì. Il secondo per la Panicucci dopo Mario Fargetta, il papà dei suoi figli.