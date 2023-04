Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle? Dopo la chiacchiere la sua risposta

E' Selvaggia Lucarelli a rispondere alla domande delle domande: lascerà Ballando con le stelle ?

Ci hanno provato i conduttori di Tv Talk sabato scorso a far sbilanciare anche Milly Carlucci sulla prossima edizione di Ballando con le stelle ma non sono arrivate risposte. Milly ha spiegato di essere concentratissima sul Cantante mascherato e che, nonostante le tante voci, non sta ancora pensando a Ballando con le stelle. Qualcosa su questa vicenda, visto che le indiscrezioni non mancano con i tanti nomi di signore che prenderebbero il posto di Selvaggia Lucarelli, l’ha aggiunta proprio la giornalista. Anche i suoi follower infatti, visto tutto il chiacchiericcio intorno al tema, le hanno chiesto se ha già preso una decisione su quello che farà per Ballando con le stelle 2024. In questi giorni, lo ricordiamo, erano circolati anche dei nomi, papabili protagoniste che potrebbero entrare in giuria al posto della Lucarelli. Da Barbara d’Urso a Luisella Costamagna passando per Nunzia de Girolamo e Francesca Fagnani. I grandi nomi non mancano. Ed è per questo che anche i fan di Selvaggia sono curiosi di sapere se ci sarà o non ci sarà. La domanda è sempre la stessa: Selvaggia Lucarelli lascia ballando con le stelle oppure no?

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Ovviamente tutto questo vociare nasce da quello che è successo nell’ultima edizione di Ballando con le stelle e dalle parole della scrittrice che ha più volte dichiarato di non essersi sentita protetta nel modo giusto da chi lavora nel e al programma di Rai 1, dopo le offese ricevute. A questo si è anche aggiunto il trattamento molto umiliante riservato al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Per questo motivo si è pensato che Selvaggia potesse prendere una decisione drastica.

Da instagram quindi è arrivata la risposta di Selvaggia Lucarelli sul tema: “Tutto questo chiacchiericcio su Ballando? Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv“.