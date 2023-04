Viva Rai 2 si prende una pausa: quando torna in onda

Per Viva Rai 2 è arrivato il momento di andare in vacanza: Fiorello torna dopo Pasqua, ecco tutti i dettagli

Anche per Fiorello è arrivato il momento di prendersi una pausa con il suo Viva Rai 2 e immaginiamo che gli abitanti di via Asiago e del quartiere tutto ne siano felici, visto che qualcuno potrebbe anche essere in ferie nei prossimi giorni, in vista della Pasqua. I bambini non vanno a scuola e vorrebbero dormire, un po’ di riposo anche per i piccini che non si sveglieranno quindi con le dolci note degli ospiti di Fiorello e del suo Viva Rai 2. Ad annunciare il momentaneo stop è stato proprio Fiorello, nella puntata di Viva Rai 2 del 3 aprile. Il conduttore ha spiegato che la Rai ha deciso di dare qualche giorno di sosta al programma. Le scuole sono chiuse, non si va a lavorare…”Chi ci guarda” ha scherzato Fiorello aggiungendo poi che la Rai “ci ha chiesto di non andare in onda così risparmiamo”. Insomma un colpo al cerchio e l’altro alla botte, come si suol dire.

Viva Rai 2 saluta il pubblico il 5 aprile

L’ultima puntata di Viva Rai 2 prima di Pasqua andrà quindi in onda il 5 aprile 2023. Poi il programma si fermerà nei giorni di Festa. Al posto di Viva Rai 2 andrà in onda una serie tv dal titolo La Grande Vallata ( che è già iniziata questa settimana prima di Viva Rai 2).

Quando torna in onda Viva Rai 2?

Il programma dei record, capace di sfondare il muro del milione di spettatori al mattino, tornerà in onda dopo Pasqua. Secondo quello che ha detto Fiorello, dovrebbe saltare anche la puntata di Fiorello per poi tornare tutti insieme il 12 aprile 20023, subito dopo Pasquetta con le puntate che chiuderanno questa prima fortunatissima edizione di Viva Rai 2.

Un po’ di meritato riposo anche per tutti i protagonisti di Viva rai 2 che avranno delle famiglie con cui passare questi giorni di festa e vorranno anche riposarsi dopo 3 mesi di sveglia alle 4 tutti i giorni! Appuntamento quindi al 12 aprile 2023 dopo la pausa con Viva Rai 2, e per i saluti, ultima puntata della settimana il 5 aprile 2023.