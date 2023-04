Incidente per Franceca Marsetti, brutta caduta in bicicletta

Brutto incidente in bicicletta per Francesca Marsetti. La chef di Antonella Clerici fa fatica a muoversi

Ieri Francesca Marsetti ha avuto un incidente in bicicletta. Era a Lampedusa e oggi è riuscita lo stesso ad arrivare nello studio di E’ sempre mezzogiorno ma è molto dolorante. Un fine settimana di relax per Francesca Marsetti ma sul finire non è andata benissimo. Ad Antonella Clerici racconta che era sulla discesa del faro, libera e bella sulla sua bici ma sembra abbia fatto tutto da sola. Una brutta caduta e la Marsetti si è ritrovata a terra, completamente distesa e immobile. Ad aiutarla è stato un signore che è passato di lì in quel momento e l’ha letteralmente raccolta da terra con tutta la bici. L’ha portata in ospedale con la paura che avesse qualcosa di rotto.

Francesca Marsetti rassicura la mamma dopo l’incidente in bici

Non è ancora tornata a casa, dall’ospedale è arrivata direttamente a Milano per la puntata di oggi 4 aprile 2023 di E’ sempre mezzogiorno. Francesca Marsetti per fortuna non ha nulla di rotto ma non le mancano i dolori, fa un bel po’ di fatica ma tutto si risolverà presto. Si alza dalla sua sedia e arriva al banco cucina per la sua ricetta di oggi in collaborazione con Angela Frenda.

Francesca fa un appello al signore che l’ha accompagnata all’ospedale, che l’ha davvero presa da terra. Non ha avuto modo di ringraziarlo perché subito dopo averla portata al pronto soccorso è andato via, preso dai suoi impegni.

“La Marsetti sta in piedi per miracolo” sottolinea Antonella Clerici trovando pronta dietro i fornelli una delle sue collaboratrici preferite. Bravura e simpatia come sempre con Francesca Marsetti nella cucina in tv di Antonella Clerici. Ha sempre qualcosa da raccontare della sua vita, in genere è l’amore che non va benissimo ma questa volta ha davvero rischiato di rompersi qualcosa, non il cuore. Professionale e pronta come sempre ci regala un’altra preparazione perfetta in cucina, oggi i burritos, ma quando si muove di qualche passo è evidente che è in difficoltà ma non ha saltato la sua puntata a E’ sempre mezzogiorno.