La Scelta di Lavinia vola al 30% di share: boom di ascolti per Uomini e Donne

Boom di ascolti per la scelta di Lavinia: si vola con il 30% di share per la puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2023

Una puntata ricca di emozioni quella di Uomini e Donne andata in onda il 4 aprile 2023. Una puntata dedicata alla scelta di Lavinia Mauro, la tronista che per quasi 7 mesi ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5, non senza polemiche. Perchè diciamolo, la durata di questo trono, ha un po’ stancato il pubblico a casa. Ma alla fine, la favola di Lavinia ha avuto il lieto fine e la bella contessina ha trovato il principe azzurro capace di conquistare il suo cuore. In quanti dunque davanti alla tv per la scelta di Lavinia? I dati di ascolto relativi al pomeriggio del 4 aprile 2023 ci rivelano che la scelta di Lavinia è stata vista da una media di quasi 3 milioni di persone su Canale 5. Vola quindi anche questa puntata di Uomini e Donne che conquista nella prima parte il 29 % di share e nella seconda il 28%. Numeri mostruosi per una stagione di Uomini e Donne davvero da record.

Una scelta diversa dal solito quella di Lavinia che ha anche chiesto di poter ballare con l’altro Alessio, Alessio Campoli, il ragazzo che alla fine non ha scelto. Il pubblico ha casa, anche in questo caso si è diviso: se da un lato Alessio è stato apprezzatissimo per via della sua reazione da gran signore, dall’altro Lavinia è stata parecchio criticata. Ma si sa, come aveva detto proprio la tronista, non si può piacere a tutti.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 4 aprile 2023

I dati auditel relativi al pomeriggio di ieri ci rivelano che la scelta di Lavinia è stata vista da una media di 2.941.000 con il 29.1% di share per la prima parte di Uomini e Donne mentre la seconda parte è stata vista da 2.503.000 con il 28.2%.

Sono numeri molto importanti quelli conquistati da Uomini e Donne che doppia quotidianamente Oggi è un altro giorno. L’allarme rosso per Serena Bortone e il suo programma è iniziato da tempo, sempre più probabile quindi che per la prossima stagione televisiva si pensi a qualcosa di diverso per il pomeriggio della rete.