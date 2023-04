La lite più trash a Uomini e Donne la regalano Roberta e Nicole tra gatte mosce e minacce neanche velate

Che lite trash a Uomini e Donne tra Nicole e Roberta: hanno entrambe il dente avvelenato

E anche oggi la puntata di Uomini e Donne ha regalato attimi di super trash. Nella puntata del 6 aprile 2023 infatti, Nicole e Roberta di Padua sono state protagoniste di una accesa discussione. Le anticipazioni avevano già dato qualche indizio, ma vedere questa schermaglia in tv è stata tutt’altra cosa. Tra le due proprio non corre buon sangue, anzi. Da quando Roberta ha dichiarato il suo interesse per Andrea, la tronista, come si sul dire, se l’è legata al dito e ormai da due mesi, tra le due ragazze, non mancano frecciate e provocazioni, proprio come è successo nella puntata di oggi del programma di Canale 5.

A Uomini e Donne la lite più trash la regalano Roberta e Nicole

Le due ragazze hanno iniziato a litigare quando Nicole era al centro dello studio. Le accuse di Roberta sono state le seguenti: “Lei è sempre uguale, entra, saluta, tutta piatta. Ma a parte questo io non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni. Non hanno proprio gli attributi di mantenere il punto. Lei è proprio incommentabile. Tu bella mia non ti arrabbi mai, tu baci, sei piatta. Sempre tutto allo stesso modo, esci per quella che sei. Allora sei proprio una noia se sei questa. “

E ancora: “Il tono le altre lo alzano se non sono d’accordo. Eravamo abituati ad un trono come quello di Lavinia che si è fatta vedere in tutte le sfaccettature. Non piaci a nessuno, solo a questi tre sottoni“.

Nicole ha subito risposto a tono: “Tu sei così brava, sono cinque anni che stai qui. Spiegacelo te come si fa a trovare un uomo che sei qui da anni. Io non faccio la pazza se non ho motivo di farla, così come non faccio la gelosa senza motivi. E non paragonarmi a Lavinia, io non sono lei, sono me stessa. Non voglio essere paragonata agli altri. Forse sei gelosa perché non hai mai trovato un uomo che ti fa delle avances perché sei te che ci provi con i maschi“.

Che frecciate tra le due protagoniste di Uomini e Donne

In questa discussione ovviamente, entrambe le dame, vogliono avere l’ultima parola. E infatti nella discussione, la bionda Nicole ha aggiunto: “Poi se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego meglio le cose come stanno. La visibilità te l’ho data adesso finiscila. Se fuori sei piena di uomini che ci fai qui?”

Roberta di fronte a queste parole ha sbottato: “Tu mi spieghi le cose? Se ci vediamo fuori ti spiego io le cose bella. Stai al tuo posto, stai al tuo posto e non prenderti la confidenza con me. Ma questa mi viene a provocare dicendomi ‘ci vediamo fuori’? Quando mi vedi fuori cambia marciapiede quando mi incontri. Sei una gatta moscia ecco questo sei e basta. Stai al tuo posto“.