Alessandra Pierelli commossa dalla lettera di suo marito

A Verissimo tutta l'emozione di Alessandra Pierelli per la lettera del marito

Alessandra Pierelli sposata da quasi 12 anni con suo marito Fabrizio, vivono a Monte Carlo con i loro figli. L’abbiamo conosciuta un bel po’ di anni fa corteggiatrice di Uomini e Donne, poi la sua vita è cambiata, anche per amore. Si è dedicata alla sua famiglia, al marito, ai figli, del tutto realizzata in amore. A Verissimo Alessandra Pierelli racconta del loro matrimonio, tutto meraviglioso e perfetto ma con qualche difetto perché suo marito è un po’ orso, perché come tutti litigano ma in quei momenti non smette mai di amarlo. Fabrizio che non le fa mai i complimenti e che le fa poche coccole ma che la sorprende in tv durante la sua intervista, con una lettera.

A Verissimo Alessandra Pierelli ed Eleonora Pedron

Sono amiche da più di 10 anni, da quando la Pierelli si è trasferita a Monte Carlo. Saranno amiche per sempre, anche se non si vedono sempre. A Verissimo raccontano del loro legame ma Silvia Toffanin ha un regalo per entrambe, le dichiarazioni d’amore dei rispettivi compagni. Fabio Troiano è un attore, per lui fare un videomessaggio è semplice.

Fabrizio, il marito di Alessandra Pierelli, ha scritto una lettera. “Amore, lo sai che io non amo fare queste cose, non ci riesco proprio, però volevo dirti che sono felice di averti nella mia vita, che sono fiero di te per come ti sei dedicata a noi in questi anni, per come hai superato gli ostacoli che hai incontrato, per la forza e la voglia di vivere che hai avuto. Hai accantonato quello che amavi fare anche se non hai mai smesso di coltivare le tue passioni e so che l’hai fatto per noi con tutto l’amore. Lo so non te lo dico spesso ma I love you, che in inglese mi viene meglio. Adesso goditi questo ritorno, fai ciò che ti rende felice, io sono qui al tuo fianco come sempre. Tuo marito Fabrizio”.

Alessandra Pierelli si commuove, davvero non è abituata a queste dichiarazioni d’amore. Confessa che spesso si lamenta con suo marito, vorrebbe più tenerezza, per questo non si aspettava una lettera da Fabrizio.