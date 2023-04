Elena Di Cioccio: “Quando ho ricevuto la diagnosi sono cambiata all’istante”

Elena Di Cioccio, la malattia l'ha cambiata, la diagnosi l'ha trasformata ma non nel modo migliore per lei

Per ogni inverno c’è una primavera da aspettare ed Elena Di Cioccio l’ha imparato presto. Verissimo non racconta solo la diagnosi che Elena Di Cioccio ha ricevuto 21 anni fa: sieropositiva. L’ha confidato a tutti solo di recente, a Le Iene, ma Verissimo mette in luce anche la sua infanzia. E’ stata tanto con i suoi nonni, era un’altra epoca, erano gli anni ’80 e i suoi genitori erano tra i pochi divorziati. Il papà famoso, la mamma che è volata via troppo presto. E’ lei che le manca più di tutto e tutti. Con i nonni per Elena Di Cioccio era tutto più semplice ma arrivata al liceo ha iniziato a fare uso di sostanze. Ha scelto di provarle, in quel momento ne era affascinata. Una dipendenza da cui è uscita da sola ma utilizzando tutto quello che aveva imparato nei suoi percorsi. Quando però è arrivata la malattia ha avuto bisogno di farsi aiutare ma sono arrivati i problemi con il cibo. Prima di sapere dell’Aids Elena Di Ciccio stava bene, era felice, iniziavano le prime risposte giuste per il lavoro che ha sempre amato; aveva un amore, una casa, aveva 27 anni e tutto “era ordinato”.

Elena Di Ciccio a Verissimo

Aveva fatto le analisi ma i risultati non arrivano. Ha scoperto al bancone del laboratorio che c’era qualcosa che non andava. Con le parole del dottore ha avvertito come un’esplosione, una sensazione terribile. Non ha chiamato nessuno, non ricorda come è arrivata a casa. Sconvolta a casa, ha parlato con il compagno: “Lui è stato fantastico”.

Elena Di Cioccio non ha raccontato nel libro dove e quando si è infettata, per rispetto di chi conosce: “Era dentro una situazione di relazione stabile”.

Quando ha ricevuto la diagnosi lei è cambiata all’istante, tutto quello che era stabile la faceva pensare troppo e ha cercato altro. Finita la storia con il suo compagno ha cercato un’altra persona, a cui ha detto subito della malattia. Non è andata bene, era un amore tossico. Lui la minacciava di chiamare tutte le persone che aveva in rubrica per dire tutto a tutti.

E’ felice di avere finalmente raccontato tutto: “Io non avevo aspettative però ero pronta a tutto, era una cosa che ho fatto per me però quello che mi è arrivato è stato straordinario, incredibile. Un’ondata d’amore, di accoglienza, di calore che mi ha lasciato talmente felice perché sono arrivate tutte cose positive”.

Quando ha scelto di fare coming out era molto emozionata ma anche serena. Intorno aveva le persone che le voglio bene. Si sente fortunata, per questo è molto grata.