Niente Pasquetta per Pomeriggio 5: Barbara d’Urso si ferma

Barbara d'Urso si ferma a Pasquetta con Pomeriggio 5: lunedì non si va in onda

Cambia la programmazione di Mediaset per il 10 aprile 2023. Nel giorno di Pasquetta i programmi del day time si fermano. Per questo motivo, come ha anche ricordato Barbara d’Urso ieri, Pomeriggio 5 saluta il pubblico prima di Pasqua e poi torna in onda al martedì. Un piccolo ponte di riposo per la d’Urso, impegnatissima tra teatro e tv in questi ultimi mesi. Ovviamente Pomeriggio 5 non sarà il solo programma a fermarsi nel giorno di Pasquetta, non andranno in onda neppure Mattino 5 News, Uomini e Donne, Amici…Si cambia tutto per una giornata di riposo per tutti, anche per i telespettatori che dopo anni di Pasque e Pasquette trascorse in casa, forse quest’anno, meteo permettendo, faranno anche altro.

Pomeriggio 5 non va in onda a Pasquetta: i saluti di Barbara d’Urso

La conduttrice ha quindi salutato il suo pubblico, nella puntata di Pomeriggio 5 in onda al venerdì santo, facendo a tutti gli auguri. Pomeriggio 5 torna dunque l’11 aprile 2023, il martedì della prossima settimana. “Buona Pasqua, una serena Pasqua ea tutti quanti e anche una serena Pasquetta, è la prima volta che non andiamo in onda a Pasquetta ma almeno così anche noi tutti che lavoriamo potremo passare un giorno in più con i nostri cari.Io sono felice che quest’anno mi sia stato dato un giorno in più perchè come saprete, c’è qualcuno con cui vorrei stare” ha detto Barbara d’Urso salutando tutto il pubblico sintonizzato su Canale 5 ieri pomeriggio. La conduttrice ovviamente si stava riferendo alla sua amata nipotina, nata pochi mesi fa. “ Ci vediamo martedì dopo Pasquetta, sempre e comunque, il mio cuore è vostro” ha detto la conduttrice di Canale 5 congedandosi, almeno per ora, dal suo pubblico. Si torna quindi in onda in diretta con Pomeriggio 5 l’11 aprile 2023 su Canale 5.